Así les gustaría a los madrileños que fuese la Puerta del Sol

El Ayuntamiento de Madrid anunciaba este lunes que renunciaban al concurso de ideas anunciado para reformar la Puerta del Sol creado por Ahora Madrid. El alcalde Jose Luis Martinez Almeida reconocía que han decidido quedarse con la idea que ganó en 2014, cuando estaba Ana Botella como alcaldesa. Pero, ¿cómo es la Puerta del Sol ideal de los madrileños? ¿Se parece a la que les gustaría a los turistas o a los comerciantes de la zona?

Lala, guia turística

Esta madrileña de 27 años trabaja como guía turística y la Puerta del Sol es justamente el punto de encuentro donde queda con las personas que vienen a visitar Madrid. La conoce como la palma de su mano y dice que la remodelación es algo necesario. Para ella su Puerta del Sol ideal tiene tres pilares: bancos, fuentes y zonas verdes.

"La idea de peatonalizar y la sacar los coches fuera de la Puerta del Sol me parece magnífica", y no solo por el tema de la contaminación, ella va más allá: "Tiene que ser un lugar donde poder quedarse, del que disfrutar, sentarte con tus amigos, y que no sea una plaza de paso, que es lo que es ahora".

En cuanto a las zonas verdes dice que hacen falta árboles "no hay casi sombra y en verano es insoportable". Y si le preguntamos por las fuentes para consumo de agua, Lala lo tiene claro: "Es necesario que pongan más fuentes, porque las más cercanas está en calle Arenal , y en la calle Alcalá, y estamos en Sol, y los turistas se quejan precisamente de que no saben donde pueden llenar sus botellas de agua. Por eso les tenemos que decir que compren, ya que las fuentes están lejos".

Esther y Oriol, turistas

Oriol y Esther en la Puerta del Sol / Marta Alberca

Esther y Oriol han venido a pasar unos días a Madrid, es la primera vez que visitan la capital, y este martes han decido empezar a recorrer la ciudad partiendo del kimómetro 0. "Si lo piensas bien se hace un poco raro que los coches crucen la plaza, y vendrá muy bien que quiten el tráfico para mejorar los niveles de contaminación", decía Esther.

Ambos estaban sentados en una de las fuentes decorativas: "Nos hemos sentado aquí porque no hemos visto ningún banco, deberían de pensar en algún sitio más para que la gente se pueda sentar".

Angélica, estudiante

Esta estudiante de 19 años es de Canarias pero eligió Madrid para estudiar una carrera universitaria y lleva viviendo en la capital un año y medio. Dice que a ella le gusta mucho la Puerta del Sol y que suele ser el punto de encuentro donde queda con sus amigos, y uno de los primero lugares que visitó cuando vino por primera vez a Madrid.

"A mi me parece muy bien que cierren el tráfico", explica Angélica, e insiste en que es necesario que pongan más bancos y más zonas verdes, "faltan árboles, sobre todo por salud". Además añade que tampoco estaría mal que instalaran "alguna fuente más".

Otro de las cosas que ella mejoraría de la Puerta del Sol es la limpieza: "Me gustaría que estuviera más limpia, porque a ciertas horas y sobre todo por las noches está muy sucia"

Toni y Jose, viven en Madrid

Jose y Toni en la Puerta del Sol / Marta Alberca

Toni y Jose viven en Madrid cerca de la Puerta del Sol, y ambos coinciden en que "se echa de menos más zonas verdes con la preocupación que hay por la contaminación". Por su parte a Toni le parecería "muy buena idea" que pongan más bancos para poder sentarse y "pasar más tiempo en la Puerta del Sol".

Si les preguntamos qué les parece la idea de quitar el tráfico en la Puerta del Sol, ambos vuelven a coincidir: "Es algo que se tendría que haber hecho ya hace años". Jose decía que alguna vez ha tenido que coger algún autobús que cruzase por la plaza y que ha sido "insoportable", y añadía " la combinación de autobueses, coches, taxis y el carril bici en una calle tan céntrica y con tanto tránsito de gente no es bueno"

Mari Carmen, trabaja como lotera

Mari Carmen tiene 51 años y trabaja desde hace cinco años en en la administración de Lotería Aguilar situada justo en la misma Puerta del Sol. Dice que para ella su Puerta del Sol ideal sería una plaza "mucho más limpia de lo que es ahora", y añade que "sobre todo la limpieza tiene que mejorar durante los fines de semana". También insiste en que tendría que haber más seguridad y más zonas verdes.

Cristina, turista

Cristina y Fernanda en la Puerta del Sol / Marta Alberca

Crsitina y su amiga Fernanda han venido a pasar unas semanas a Madrid. Es la primera vez que ambas vienen a la capital y uno de los lugares que tenían marcado en el mapa es precisamente la Puerta del Sol.

Ambas dicen que es una plaza bonita, pero lo sería mucho más si no hubiese tráfico. Además creen que quizás falte "más naturaleza o más fuentes", y que les gustaría que hubiesen " más restaurantes, cafés y locales más típicos".