La otra cara de los gatos

Por muy lindos que sean nuestros queridos gatos, no dejan de ser grandes depredadores allá donde vayan. Gracias al hombre este felino ha sido capaz de colonizar un gran número de lugares del planeta. Esto hecho está afectando a las poblaciones de diferentes animales. Así lo apunta un estudio realizado por Nature Communications, que afirma que los gatos callejeros causan, más muertes de otros animales al año, que los coches o los venenos en Estados Unidos. Y es que, nos guste a o no, somos responsables de nuestras mascotas. En la sección de El Naturalista hablamos con Sacristán, Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Educador Ambiental sobre el desconocido mundo de los gatos, cuando no los vemos.