A Costa da Morte mostrará en Fitur 2020 as catro formas de vivila intensamente

O xeodestino Costa da Morte leva este ano a Fitur unha completa presentación das súas mellores características para atraer a turistas de todo o mundo. Este ano a Asociación de Turismo da Costa da Morte (CMAT) presenta catro ítems que representan fielmente a riqueza da bisbarra.

Estes valores da marca están contemplados no Plan de Acción de Turismo Costa da Morte 2019-2021 e abarcan “o carácter mariñeiro” que representa a influencia da costa na nosa terra a través dos oficios do mar, a gastronomía e artesanía, pero tamén o amplo abano de actividades deportivas e de turismo mariñeiro.

Outro punto é “naturalmente salvaxe” que busca transmitir a paisaxe agreste, os cantís, as praias e as espectaculares rutas que conforman unha xeografía única e difícil de atopar noutro lugar do mundo. A terceira maneira de vivir Costa da morte é a través da súa “maxia e espiritualidade” personificadas no misticismo das lendas, romaría e festividades relixiosas e pagás e no propio Camiño de Santiago. Por último, está a “tradición profunda” que trata de pór en valor o folclore da zona, a tradición vencellada ao patrimonio, as feiras, mercados...

Ademais, a CMAT acaba de estrear a Guía turística da Costa da Morte e que está dispoñíbel para a súa descarga de balde na súa web.

Pola súa banda, a Deputación da Coruña promocionará os proxectos claves para o futuro do sector turístico da provincia, entre os que están o Gran Fondo do Ézaro ou a candidatura da Costa da Morte a Reserva Mundial de Surf.

Na Feira Internacional de Turismo (FITUR) que se desenvolve en Madrid desde o mércores 22 ata o domingo 26 de xaneiro de 2020 se presentarán a etapa 16 da Vuelta a España que transcorrerá desde Muros ao Ézaro e unha nova edición do Gran Fondo.

"O Gran Fondo Ézaro, a candidatura da Costa da Morte a Reserva Mundial de Surf e o proxecto de Xeoparque de Ortegal son tres dos eixos da actuación da Deputación da Coruña nesta nova edición de Fitur mais o programa vai moito máis alá xa que, como en anos anteriores, tentaremos aproveitar o encontro para establecer novas sinerxías, colaboracións e impulsar o sector man a man cos concellos", sinala o vicepresidente e deputado de Turismo, Xosé Regueira.