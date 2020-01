La verdad es que el tema está en boca de todo el mundo. Quién más y quién menos opinando sobre ello. Y no, no voy a resistirme a dar yo también mi opinión al respecto. Hablo, sobre el pin parental.

La educación en este país ha sido tristemente, desde que tengo uso de razón, un campo de batalla. Algo esencial en lo que no nos ponemos de acuerdo y que requeriría de un consenso, que cada vez parece estar más lejos, y que el ministro Gabilondo rozó con la yema de los dedos. Pero no pudo ser.

La memoria es algo muy, muy frágil. Hoy solo quiero recordar algunas cuestiones, porque creo que lo demás cae por su propio peso:

La primera: el artículo 27 de nuestra Constitución que dice que “el objetivo de la educación no es solo la transmisión de conocimientos y saberes sino también de los valores y de las herramientas que hacen posible el pleno desarrollo de la personalidad y la garantía efectiva de los derechos humanos”.

Segunda cuestión. Fue la LOMCE del ministro Wert, del Partido Popular, la que introdujo en la Ley Educativa, entre otros, estos objetivos para la ESO y Bachillerato : “conocer y ejercer sus derecho en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural…”.

Perfecto. A través de la educación cada niño y cada niña, cada persona, debe tener las herramientas suficientes para construir su propio proyecto de vida y, por supuesto, para pensar por sí misma, para tener su propio criterio, para decidir, para opinar, para elegir... Y sí, en ocasiones, esto supondrá que ellos y ellas acaben rebelándose contra las convicciones de sus padres y de sus madres. Mejor retiro la palabra “rebelarse”, simplemente en algunas o en muchas cuestiones pensarán diferente. Igual que yo con respecto a mis padres y seguro que igual que usted con respecto a los suyos.

Creo firmemente que lo que nos ayuda a “pensar” es saber lo máximo posible sobre todos los temas, conocer todas las perspectivas, sobre todas las cuestiones porque desconocer una realidad o conocerla solo parcialmente nos hace seres pequeños y sin criterio.

No sé como denominar este tema, déjenme llamarlo “ocurrencia” pero desde luego una ocurrencia peligrosa. El sistema educativo no puede depender de las ideas y de las creencias de las familias. Está muy por encima de eso. Es otra cosa completamente distinta. ¿De verdad ponemos esto en duda?. La educación debe fomentar el respeto a la diversidad de género, racial, sexual…de todo tipo. Los niños y niñas tienen derecho a ser educados en el fomento de los derechos humanos y la no discriminación. Si, por encima incluso de sus propios progenitores.

Y qué mejor forma para acabar que recordar una frase recogida en una viñeta del gran Forges, publicada allá por el año 1.984, que está de plena actualidad y que decía:

“El problema reside en que enfrentan la libertad de enseñanza con la enseñanza de la libertad”.

Nada que añadir.