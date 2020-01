Un juzgado de Palencia reconoce un infarto como accidente de trabajo

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Palencia reconoce un infarto de un oficial de albañilería sufrido en lugar y hora de trabajo como accidente laboral. El trabajador de una empresa constructora, mientras prestaba sus servicios desplazándose en una furgoneta y en compañía dos trabajadores, se encontró mal, motivo por el que acudió al Centro de Salud de Aguilar de Campoo (Palencia), desde donde se avisó al 112, siendo trasladado al Hospital Universitario de Burgos como consecuencia del infarto que había sufrido.

En el juicio la Seguridad Social mantuvo que no había nexo entre el puesto de trabajo y el infarto. El INSS defendió que existía una patología de base y factores de riesgo ya que el trabajador era fumador de diez cigarrillos diarios. La mutua también se posicionó en la misma línea. A su juicio, el hecho de que se produjera el dolor mientras conducía, descarta que sea un accidente de trabajo; puesto que no hubo siniestro, caída o golpe. añadió que la actividad del trabajador no suponía sobreesfuerzo de cargas.

Sin embargo, la juez ha usado la jurisprudencia para dar la razón al trabajador que reclamaba accidente laboral y ha tomado como base una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para determinar que la incapacidad temporal del trabajador tuvo su origen en accidente de trabajo. Condena a la mutua al abono de las prestaciones correspondientes.