Zaragozana en Huelva

Un auténtico déjà vu lo vivido en el Nuevo Colombino entre Osasuna y Recreativo de Huelva en la eliminatoria de la Copa del Rey. De nuevo, el rival de categoría inferior ponía contra las cuerdas a los de Jagoba Arrasate en una nefasta primera parte. El de Berriatua daba la alternativa con el primer equipo a Zabarte del Promesas e introducía en el 11 de inicio también a Roberto Torres como únicas novedades respecto a la anterior eliminatoria frente al Haro Deportivo. Sin embargo, ni los cambios, ni una nueva oportunidad para los suplentes en liga traían mejoría en lo futbolístico y el Recreativo de Huelva volvía a sacar el mejor partido a dos errores de bulto de los navarros en defensa.

Primero Morcillo en el minuto 13 rematando un córner mal despejado por Osasuna y que botó demasiadas veces en el área pequeña y al filo del descanso de nuevo un balón mal sacado de puños por Juan Pérez que golpeaba en Roncaglia para meterse dentro de la potería navarra llevaba al Decano al descanso con 2-0 a su favor.

En la reanudación no cambió demasiado el panorama ni el nivel futbolístico desarrollado por los rojillos. Con más corazón que calidad, los de Arrasate comenzaron su asedio. Sin embargo, al igual que ocurriera la pasada ronda, el de Berriatua fue consciente de que con los suplentes en liga, no alcanzaba para remontar el encuentro y pasar de ronda. De ahí que hiciera un triple cambio a la postre otra vez decisivo. Con la entrada de Nacho Vidal, Darko y Chimy Ávila el equipo se transformaba y en primer lugar, el serbio con un precioso testarazo en el 75 y acto seguido, 'El Comandante' (¡¿quién si no?!), forzaban la prórroga en Huelva.

Los 30 minutos posteriores fueron un monólogo rojillo y pese a que la superioridad no se materializó en buen fútbol, Osasuna sí que conseguía el objetivo de pasar de ronda con un gol por la escuadra tras el rechazo de un córner materializado magistralmente por Íñigo Pérez en el minuto 111. Además, el cuarto cambio permitido en la prórroga les brindó una segunda celebración, la otra buena noticia del día: la vuelta a los terrenos de juego de un Kike Barja que dejó detalles del futbolista que recordamos antes de su fatídica lesión de rodilla hace seis meses.

En definitiva, los rojillos volvieron a salvar in extremis los muebles quedando en evidencia el presunto fondo de armario, ese plan B, esos "menos habituales" que serán igual de necesarios que los titulares para conseguir la permanencia liguera. Un objetivo mayúsculo cuya próxima batalla de la guerra por la permanencia se librará el viernes a las 21:00 en El Sadar frente al Levante.