Imanol. "Estamos dolidos y lo vamos a dejar todo"

La Real pasa página a la dolorosa derrota en liga en Sevilla ante el Betis para recobrar la ilusion por la Copa, ante la tercera eliminatoria frente al Español (Reale Arena, 21,00 horas). Para el partido ante el Español, Imanol ha convocado a los siguientes 18 futbolistas son Remiro, Zubiaurre, Zaldua, Gorosabel, Llorente, Le Normand, Zubeldia, Aihen; Guevara, Sangalli, Merino, Pardo, Odegaard, Portu, Barrenetxea, Oyarzabal, Willian José e Isak.. Se quedan fueran, adnan Januzaj, por segundo partido consecutivo y Modibo Sagnan por decisiónn técnica. Por lesión Aritz, Moyá, Monreal, Zurutuza e Illarra.

Esta mañana ha comparecido en Zubieta Imanol Alguacil en la previa del partido

Derrota olvidada en el Villamarín "Con ganas y queriendo olvidar. Nos ha hecho daño el último partido y hay que mostrar ese dolor en el campo. Los jugadores están dolidos pero con ganas y con fuerza. La derrota contra el Betis nos ha hecho daño pero no nos ha perjudicado. Toca aprender y preparar el siguiente. Nos ha venido incluso bien porque al equipo le ha hecho daño. Este miércoles vamos a ver a otra Real. No sé si jugaremos bien pero el equipo hará un partido a vida o muerte. Vamos a ver otro equipo».

Un Espanyol mejorado. "Espero uun partido complicado, duro como todos los de Primera. Ellos vienen motivados, con nuevo entrenador y haciendo un trabajo diferente. Están jugando con líneas muy juntas y todos muy comprometidos. Están en una inercia positiva. Pero nosotros venimos del mal partido de liga, jugamos ante nuestra afición y tenemos muchas ganas de que llegue la eliminatoria. Tengo ganas de ver a los jugadores en el campo. Vamos a salir con mentalidad diferente porque nos ha dolido cómo fue el partido del domingo. El objetivo es el mismo: pasar. Además jugamos en casa. Nos da igual que sea de Primera. Es un rival serio, que con Abelardo ha hecho un gran cambio y será difícil. Pero estamos dolidos y eso lo tenemos que demostrar».

Jugar en casa, un punto a favor. " Es un puanto a favor que sea en casa. Aunque se hayan escapado puntos en muchos partidos hemos hecho más cosas que el rival para ganar. Ya sé cómo de centrados y agresivos van a estar los jugadores. Nos lo vamos a dejar todo en el campo , como si fuera la última disputa con la camiseta de la Real«.

Contento con Willian José: «Está bien y está entrenando más que nunca. Más comprometido que nunca. Claro que le duele cuando no juega, igual que le duele a Isak. Pero eso es lo mejor. Es lo que queríamos: la competencia en todos los puestos. Es lo mejor para una plantilla. No tengo ningún miedo. Todos están haciendo su trabajo y en base a lo que veo en el día a día decido. Pero todos están súper comprometidos».

Sobre la desconvocatoria de Januzaj" «Estoy súper contento con la plantilla que tengo. No puedo tener mejor plantilla. Puede haber alguno que tenga ganas de salir porque no tiene minutos..La competencia le está dejando fuera de la convocatoria. Mira el momento en el que están Barrene, Mikel, Portu. Tengo que decidir. No es que Janu no esté haciendo. Hoy se ha quedado con Aritz y Modibo al final. Es la competencia la que le está dejando fuera de la convocatoria.