Reponer lo arrasado cada dos por tres

Como lamentablemente demuestran las muertes, todavía hoy lo único importante es salvaguardar la integridad de las personas en espera de que empiece a campear el terrible temporal. Cuando así sea, a partir como mínimo de mañana llegará la hora del balance, análisis y soluciones para los innumerables daños materiales. Por cierto, entendiendo lo complicado que es, me pregunto si no se debería aprovechar la reposición de playas, paseos e infraestructuras de nuestra fachada marítima para evitar que algunos de ellos sean destrozados sistemáticamente cada pocos años o incluso cada pocos meses. Yo me pregunto si se pueden buscar soluciones o debemos resignarnos y encomendarnos al santoral.