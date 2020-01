El gobierno municipal mete presión al Valencia Club de Fútbol

La concejala de urbanismo de València, la vicealcaldesa Sandra Gómez, se ha reunido este martes con el presidente del Valencia CF Anil Murthy. Una reunión que, según ha sabido la Cadena SER fue solicitada en su día por Murthy, que no estaba en la agenda pública y de la que han trascendido pocos detalles. Eso sí, la SER ha sabido que el Presidente del Club le ha trasladado la necesidad de iniciar la reparcelación del solar del actual Mestalla (la reparcelación matricula jurídicamente las parcelas y ya les da naturaleza legal de existencia para su venta).

Pero Gómez le ha comunicado que no puede aprobar ni tramitar la reparcelación hasta que el club no aporte una garantía por escrito del suficiente peso como para que el Ayuntamiento tenga la seguridad jurídica de que el viejo Mestalla va a ser derribado en una fecha concreta. Y es que, según el Ayuntamiento, éste podría ser responsable subsidiario si aprueba una reparcelación, es decir, que debería responder ante los cooperativistas que hayan comprado una vivienda con una expectativa a futuro de uso de su vivienda en una fecha determinada. Un escenario que podría frustrarse si el Valencia CF no abandone el viejo estadio.

Respecto a la posibilidas de una ampliación de plazo para acabar el nuevo estadio un año más tarde de lo que está obligado por la Actuación Territorial Estratégica (ATE), Gómez le ha traslado al Presidente del Valencia CF que las administraciones públicas tienen voluntad de colaborar, pero siempre con un compromiso real y de seguro cumplimiento por parte del club para que el estadio nuevo se acabe y abandona el viejo. Recordemos que la ATE obliga al Valencia CF a tener acabado y en uso su nuevo estadio antes del 15 de Mayo de 2021, plazo que es seguro que se va a inclumplir.

Y sobre la comercialización de la superficie residencial y comercial (la ATE proporciona al Valencia CF mayor numero de metros de edificabilidad residencial y terciaria en el solar del viejo Mestalla así como edificabilidad terciaria – hotelera junto al nuevo estadio), Gómez le ha trasladado al club que en esta esta legislatura debe encontrar una solución para el problema viejo y nuevo Mestalla. Gómez ha recordado que en el pasado mandato el Consistorio hizo un esfuerzo político y económico importante par acumplir con la ATE, en referencia al derribo del edificio del Ayuntamiento de la avenida de Aragón. Ahora, afirma la Vicealcaldesa, le toca al club cumplir con los compromisos que tiene con la ciudad.

Gómez, según ha sabido la Cadena SER , también le ha explicado al Presidente del club que el Ayuntamiento no entra en un acuerdo de compraventa privado entre el Valencia CF y su potencial comprador del suelo. Según la Vicealcaldes es imperativo para el Ayuntamiento separarse del espacio de responsabilidades jurídicas que le podría acarrear, tramitar y legalizar permisos que luego no incluyeran la absoluta seguridad de que el estadio nuevo se acaba y de que el viejo estadio se derriba y el equipo se traslada.