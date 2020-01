Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería se lleva el derbi de plata

El domingo el Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería tenía una cita importante, uno de esos partidos que todo el mundo quiere jugar. Las rojillas se desplazaban a la capital para la disputa del derbi almeriense por excelencia de la División de Honor Plata ante el siempre difícil Ikersa Urci Almería. Un encuentro donde da igual los resultados anteriores y donde los dos equipos tienen una motivación especial por jugar ante sus "vecinas", y esto también se refleja en las gradas, donde un gran número de aficionados se desplazaron al Pabellón Moisés Ruiz de la capital para disfrutar del espectáculo.



El conjunto rojillo salió mentalizado desde el comienzo y muy enchufado sobre todo en tareas defensivas, dominando el encuentro desde el comienzo, muestra de ello, al minuto nueve el marcador reflejaba 1-5 para las visitantes, lo que obligaba a pedir tiempo muerto al técnico local José Luis Herrera.



Las rojillas no cedían en su esfuerzo y sólo veían superar su meta cuando estaban en inferioridad, con un ataque muy coral donde todas las jugadoras aportaban, se seguían aumentando las diferencias llegando a falta de 10 minutos para el descanso con un contundente 4-10 que debaja manifiesto el gran trabajo defensivo del Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería.



Las rotaciones se sucedían en la plantilla dirigida por Quinto y Agus y el equipo mantenía la misma dinámica, controlando el partido y manteniendo las diferencias, que pudieron ser más de no ser de varios lanzamientos estrellados en la madera en los minutos finales de la primera parte. Así se llegaba al tiempo de descanso con un favorable 7-13 en el electrónico.



La segunda mitad estuvo más igualada y con intercambios de goles en ambas porterías. Urci, lejos de venirse abajo aprovecharon las exclusiones rojillas pasado el ecuador de la segunda mitad para acercarse en el marcador a cuatro goles, 15-19, lo que levantó a la afición urcitana. Pero un tiempo muerto por parte de Quinto frenó en seco el intento de remontada de las locales, donde se volvió a incrementar la intensidad defensiva y a desplegar rápidas contras para ir aumentando las diferencias, consiguiendo llegar a la finalización del encuentro con el marcador de 17-27.



Quinto, muy contento con el trabajo de sus chicas comentaba tras el encuentro "Hoy hemos hecho un gran partido, hemos estado muy bien en tareas defensivas y en portería, en ataque hemos sabido tener paciencia y encontrar bien los espacios. Las chicas han sabido mantener la intensidad y la concentración durante los sesenta minutos. Las rotaciones nos han dado un plus que hemos sabido administrar en los minutos finales para distanciarnos definitivamente en el marcador".



Por su parte, Agus destacaba "Los derbis siempre son partidos especiales, y las chicas estaban muy motivadas, hemos hecho un partido muy completo donde todas han aportado su granito de arena para conseguir esta victoria, seguimos en la lucha, ahora a preparar bien el próximo encuentro contra Pozuelo".



Y es que este próximo fin de semana Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería tendrá otro complicado enfrentamiento, en esta ocasión en casa ante el Soliss Pozuelo de Calatrava, cuarto clasificado con los mismos puntos que las rojillas, que tienen un partido menos que las manchegas tras el aplazamiento del encuentro ante Fuengirola que se disputará el próximo 12 de marzo.



El choque ante Pozuelo se jugará este sábado 25 a las 19:30h en el pabellón Infanta Cristina de Roquetas, un encuentro clave para ver las verdaderas opciones del Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería de poder optar a posiciones de fase de ascenso.



Ikersa Urci Almería (7+10): Sara Hernández (6), Elia Moreno, Lucía Montellano (2), Alicia Molina (1), Ana Hernández, Ángela Alpert, Carmen Herrero (3), Lucila Llamosas (1), Leticia Juan (2), Inés Belmonte (1), Beatriz Plaza, Mariana Belmonte, Mª Mar López y Marta Ontiveros (1).



Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería (13+14): Marta Álamo (p), Lucía Miranda (p), Laura Muñoz (2), Patricia Conejero (1), Suraia Biepar (2), Rocío Castaño (1), María Gomes (10), Ana Leiva, Eva Martínez, Carmen Fernández, Andrea Piñero (4), Marta Rivas (1), Marina Navarro (3), Mª Mar Hernández y Gemma Sánchez (3).



Parciales (cada 5 minutos): 1-3, 2-5, 2-7, 4-10, 5-12, 7-13, descanso, 8-14, 10-15, 10-18, 16-21, 17-24 y 17-27.



Árbitros: Jose Torrente y Sergio Gallardo, del colegio malagueño. Excluyeron por parte local a Sara Hernández (19’), Ana Hernández (12’ y 53’) y Carmen Herrero (36’). Mientras que por parte roquetera a Mª Hernández (8’), Patricia Conejero (17’ y 25’) y María Gomes (31’).



Incidencias: Encuento correspondiente a la decimo sexta jornada de la División de Honor Plata femenina disputado en el pabellón Moisés Ruiz de Almería ante unos 350 aficionados.