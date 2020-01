Más de un millar de alumnos y medio centenar de rutas afectados por la nieve

El este de la provincia sigue sufriendo lo peor de los efectos del temporal de nieve, que ha obligado incluso a cerrar un tramo de la N-330 entre Talayuelas y Santa Cruz de Moya, y son necesarias las cadenas en varias vías de la Manchuela y la Serranía Baja.

Desde la Diputación tienen siete quitanieves y tres máquinas trabajando en varios puntos del sureste de la provincia. La vicepresidenta segunda del gobierno provincial, Elena Carrasco, ha pedido a los conquenses que “extremen la precaución” y no se salga a la carretera si no es estrictamente necesario.

El temporal de nieve ha afectado a 53 rutas escolares de la provincia de Cuenca este martes, que transportan a más de un millar de alumnos, el 40 por ciento del total de los que utilizan este servicio.

De estas rutas, 16 han sido canceladas a primera hora de la mañana y una más, la que acude al CRA de Carboneras de Guadazaón, no ha podido recoger a los alumnos de Valdemorillo de la Sierra. Las otras 36 rutas han tenido que adelantar su regreso debido a la nieve, desde centros escolares de Huete, Villalba del Rey, Motilla del Palancar o la propia capital, donde ha nevado a media mañana.

En los colegios de la Serranía hay algunos a los que no llegan los alumnos, y otros que no tienen clase porque no llegan los maestros. Aquellos, como Salvacañete, donde alguno de los profesores reside en la localidad, sí que pueden abrir sus puertas. Así lo ha explicado la alcaldesa de Cañete, Montse Poyatos, que es también profesora y que ha señalado que estas jornadas se toman de una forma “lúdica” en los colegios.