David Serrano pide perdón y es condenado a un año de cárcel por la muerte de Julen

Apenas 22 minutos han bastado al juzgado de lo penal número 9 de Málaga para dar validez al acuerdo entre las partes que evita el juicio y sentencia un caso que sentaba en el banquillo al dueño de la finca de Totalán donde falleció el niño de dos años Julen tras caer en un pozo de sondeo de 28 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad.

Serrano hacía uso de la palabra en dos ocasiones, para aceptar la culpa, delito y condena y como último trámite del juicio para pedir perdón a los padres del pequeño Julen.

Serrano ha sido condenado, en sentencia firme como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Deberá indemnizar a los padres de Julen con 180.000 euros. Ya ha hecho un primer pago de 25.000 euros, el resto a 50 euros mensuales hasta que mejore su situación laboral, sino es así tardaría 258 años en completar el pago. Más allá de lo material Serrano es sentenciado a un año de cárcel pero no pisará la prisión porque la condena ha sido suspendida durante dos años si el acusado no comete delito ya que el juez considera que David Serrano: "No es peligroso".

El tribunal ha dictado sentencia de viva voz en la sala, nadie recurrirá, es firme, José Rosselló, el padre de Julen a la salida de los juzgados ha dado las gracias a los medios de comunicación a la vez que ha expresado que, pese a este acuerdo: "Nunca podremos darnos por satisfechos".

David Serrano tras dictarse sentencia salía de los juzgados escoltado por sus abogados y ante los medios aseguraba: "Intentaré afrontar la vida lo mejor que pueda... llevaré esta condena toda mi vida aparte de lo que haya dicho el juez", a la par que reiteraba sus disculpas a la familia de Julen asegurando que: "Yo jamás he querido que al niño le pasara nada".

Serrano es además condenado a pagar a la Junta de Andalucía los casi 664.000 euros que costaron los 13 días de trabajos que se emplearon hasta rescatar el cuerpo sin vida del pequeño, sus abogados ya han anunciado que se trata de una deuda inasumible para el acusado.