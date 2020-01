El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se ha mostrado este martes abierto a debatir sobre la implantación de una tasa turística en Andalucía, aunque ha reiterado que "no está a favor" de la misma teniendo en cuenta que el sector, sin tasa, "ya aporta mucho al conjunto de Andalucía".

Preguntado al respecto antes de asistir al cierre del Foro Exceltur, en Madrid, Marín ha detallado que el turismo deja en Andalucía unos 22.000 millones de euros y la previsión de crecimiento para 2020 es del 3,2 por ciento. No obstante, ha dejado la puerta abierta al diálogo y al debate y a "tomar una decisión conjunta".

Además, ha reprochado al Gobierno de España su "inacción" en este asunto temiendo que esto lleve a que "se establezcan 17 tasas y, en el caso de Andalucía, 814 tasas turísticas". Frente a esto, ha instado a "llegar aun consenso y conseguir abrir el diálogo independientemente de cuál sea la decisión".

"Lo que no me parece razonable es confrontar territorios y cada uno haga lo que le parezca porque el Gobierno de España no establece una normativa", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que los alcaldes de Málaga y de Sevilla, Francisco de la Torre y Juan Espadas, ya se mostraron a favor de implantar una tasa en sus ciudades, pero "quedó ahí". "Si alguien tiene una oferta, hay que hablarlo dentro de la Mesa del Turismo", ha apuntado.

FITUR 2020

En cuanto a la presencia de Andalucía en Fitur 2020, que empieza este miércoles en Madrid, el vicepresidente ha destacado la "magnífica" oportunidad que representa esta feria para mostrar la "oferta turística diversa" de Andalucía, "muy competitiva a pesar de que los mercados son cada vez más exigentes".

Entre las novedades, ha destacado la nueva tarjeta turística cultural, y la apuesta por proyectos vinculados al segmento ecuestre, 'Andalucía, Origen y Destino', con motivo del V Centenario de la I Vuelta al Mundo, y el flamenco.