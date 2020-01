Maikel Mesa: "Veo un vestuario fuerte y unido, saldremos de esta mala racha"

Tras la presentación de Jon Erice ayer, este miércoles ha sido turno para Maikel Mesa como nuevo jugador del Albacete. El centrocampista canario ya pudo debutar el pasado fin de semana en Lugo ha señalado que “tenía claro desde el principio que quería venir aquí, Momo y Castellanos me hablaron bien de la ciudad, me he encontrado un buen vestuario, es verdad que los resultados no están llegando pero el equipo genera ocasiones, estoy seguro que la dinámica cambiará y los goles comenzarán a llegar”. Mesa se ha definido como un “futbolista con llegada y empuje, me puedo adaptar a varias posiciones del campo, lo único que me importa es jugar y hacerlo bien”.

Partido importante ante el Deportivo de la Coruña

El Albacete afronta un partido vital este domingo recibiendo en el Carlos Belmonte al Deportivo de la Coruña que ha conseguido ganar los cuatro últimos partidos. El jugador del equipo manchego ha destacado que “el rival llega en buena racha pero afrontamos el partido con naturalidad, jugamos en casa, queremos sumar de tres en tres, veo un vestuario fuerte, unido y con eso saldremos de esta negativa racha”. Para el choque ante el equipo gallego, el Albacete ha preparado una promoción especial para que sus abonados puedan retirar entradas a un precio de 10 euros con el objetivo de crear un gran ambiente en el estadio.