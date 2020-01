Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este miércoles 22 de enero con Daniel Rodríguez.

El extremo alicantino Borja Martínez deja el Hércules y se marcha cedido al Ibiza. El futbolista, que llegó este pasado verano de la mano de Javier Portillo y con un contrato de cuatro años, se va cedido una temporada y media al conjunto balear, que pelea por el ascenso a Segunda División. Borja se ha visto superado por la mala dinámica del equipo y ha pedido al club salir en este mercado de fichajes. Desde la cúpula directiva del Hércules han intentado retenerle y convencerle para que se quedara pero la decisión del alicantino ha sido la de dejar el club.

El alicantino ha disputado esta temporada 20 partidos en los que ha marcado tres goles. La salida del extremo obliga al club a buscar a otro atacante, además del mediocentro con recorrido, antes de que finalice el mercado de fichajes.

Además, hoy se ha hecho oficial la rescisión del contrato de Rulo Prieto, el jugador que deja el equipo para poder inscribir a Raúl Ruiz Matarín. Rulo, tan solo ha jugado cuatro partidos con el equipo más uno en Copa del Rey, en los que anotó un gol.

Raúl Ruiz besa el escudo en el Rico Pérez / Daniel Rodríguez

Esta mañana ha sido presentado en el Rico Pérez, precisamente, el alicantino Raúl Ruiz, quien ha declarado que tiene una responsabilidad grande por su condición de canterano y herculano y asegura que el equipo está en condiciones de conseguir la permanencia en cuanto enlace varias victorias. Además, recuerda que con el Guijuelo, en una situación similar con el equipo en descenso, consiguieron ganar ocho de los últimos diez partidos.

También ha hablado hoy el presidente del Hércules, Carlos Parodi, quien ha asegurado que la "situación deportiva no es del agrado de nadie y entiende las críticas hacia el equipo". Analizamos la actualidad del Hércules con el compañero del Diario Información, Carlos Bartual.

Además, la plataforma Unidad Herculana ha convocado para este próximo domingo una marcha/protesta desde la Plaza de Luceros hasta el Rico Pérez para manifestar su oposición y rechazo a la gestión del club.

Entrevista al exjugador del Hércules y actual futbolista del Nástic de Tarragona, Fran Miranda, quien ha dado su versión sobre su salida de la entidad alicantina. El extremeño ha declarado que se quiere quedar con las cosas positivas, sobre todo con el cariño de la afición y la temporada en la que el equipo se quedó a las puertas de ascender a Segunda División.

Fran Miranda en la sala de prensa del Rico Pérez / Pedro Vera

Sobre su salida del club, Miranda asegura que él no pide marcharse, sino que es el Hércules el que propone un trueque con el Nástic por Damián Petcoff. Tras ello, se reunió con Vicente Mir quien le trasladó que no era su perfil de futbolista para jugar en el Rico Pérez. "A la vuelta de vacaciones, yo sigo entrenando de la misma manera y le dije que estaba disponible para jugar, pero él me deja en la grada".

Miranda ha asegurado que no le gustaron las declaraciones de Vicente Mir en las que le acusaba de "estar pensando en otras cosas" y "no estar comprometido con el Hércules". "Mir no explicó las cosas como habían sido y eso no me gustó".

Entrevista con el triatleta de la Universidad de Alicante, Fernando Alarza quien ya ha conseguido el billete para los Juegos Olimpicos de Tokyo 2020 tras conseguir la cuarta plaza en la Series Mundiales en la que pudo ser campeón del mundo. "Ha sido un año bueno y terminar en el Podium en la última carrera fue un broche a una gran temporada".