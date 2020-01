No hay otra solución que reorganizar los recursos

La situación precaria de la sanidad rural es un problema con el que habrá que convivir durante mucho tiempo. Así lo reconocen los responsables de Atención Primaria ante los alcaldes y concejales del área de salud de Roa en una reunión celebrada esta mañana. El salón de plenos del Ayuntamiento raudense acogía esta mañana esta cita a la que acudían más de una veintena de representantes de los pueblos de esta zona de salud para escuchar las explicaciones del gerente de Atención Primaria, Santiago Rodríguez, la directora Médica, Pilar San Martín, y la directora de Enfermería, Itziar Martínez, que coincidían en la necesidad de organizar los escasos recursos sanitarios al medio rural, caracterizado por la dispersión de la población, lo que hace más dificultoso el trabajo de los médicos.

De izq a dcha, Itzíar Martínez, Santiago Rodríguez, Pilar Sanmartín y el alcalde de Roa, David Colinas, en calidad de anfitrión / cadena SER

Pilar Sanmartín, en este aspecto, hablaba del servicio de consultas a la demanda como una fórmula más racional. Insistía en esta reunión en que la calidad asistencial de un municipio no debería medirse por el número de veces que el médico pasa consulta y hablaba de la necesidad de que el Centro de Salud de Roa recupere la figura del coordinador para organizar mejor los desplazamientos. Comentaba también que las movilizaciones que se han venido produciendo en estos últimos meses han tenido un efecto negativo en lo que se refiere a la alarma social que ha producido y que hace que la Ribera del Duero no sea un lugar a donde los profesionales sanitarios les apetezca trasladarse.

Sanmartín incidía en que el nuevo equipo directivo de Atención Primaria de Burgos está poniendo todo su empeño en buscar soluciones, contra viento y marea, a una situación que no es nada fácil. “Estamos consiguiendo mucho, aunque parezca que no, y estamos dando mucho el coñazo a Valladolid, hasta el punto que el otro día nos llamaron ‘los conspiradores’ en la reunión que tuvimos interna de todos los directivos de Castilla y León y sabemos las cosas tan absurdas y ridículas que se han hecho hasta ahora y que queremos que cambien, pero es que todo requiere un tiempo y en cuanto te descuidas te encuentras denuncias por parte de los sindicatos y cuando hay que hacer un cambio de algo, lo denuncian porque alguien no está de acuerdo; todo son trabas aunque a veces ves tan claro lo que hay que hacer”, que ponía algún ejemplo de los impedimentos burocráticos o normativos que derivan en situaciones absurdas. “Tenemos pediatras extranjeros, que son muy buenos profesionales y que aún no podemos contratar hasta que no nos den la homologación del título en el Ministerio; todo eso se está acelerando y sin embargo hay plazas de pediatría vacantes, mientras estamos ahí machacando y machacando para que se lleve a cabo”, añadía.

La directora Médica, en el lado positivo, hablaba de las 41 plazas de formación para médicos de familia que han sido acreditadas para la provincia de Burgos, una medida que servirá para paliar la situación, aunque sea a largo plazo, una vez que se cumplan los cuatro años que implica esa formación.

Los representantes municipales mostraron su malestar por la situación / cadena SER

Los alcaldes muestran su malestar por la situación

Los alcaldes asistentes, después de escuchar estos argumentos, ponían de manifiesto la preocupación que implica esta escasez de profesionales, en pequeñas localidades, como es el caso de Guzmán, que actualmente se encuentran sin un médico que pase consulta. Respondiendo a ello, Santiago Rodríguez insistía en el esfuerzo constante que de desde la Gerencia de Atención Primaria se está haciendo para cubrir todas las vacantes posibles.

A las puertas del Ayuntamiento se manifestaron varias decenas de vecinos / cadena SER

Por su parte, Itzíar Martínez, comentaba el papel que en este nuevo escenario adquieren los profesionales de enfermería, que serán en muchos casos los encargados de atender a los pacientes en primera instancia y derivarlos después al médico, si es necesario.

A pesar de todo, los promotores de las concentraciones que se están llevando a cabo en Roa, al principio semanalmente y ahora de forma mensual, advertían de que mantendrán estas protestas hasta que vean que la situación mejore.

Mientras tenía lugar esta reunión y la que estaba convocada a continuación con la Plataforma por la Sanidad Pública de Aranda y la Ribera frente al Ayuntamiento de Roa más de un centenar de personas se manifestaba detrás de una pancarta con el lema ‘Sanidad rural digna y sin recortes ya’.