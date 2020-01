La Arandina firma a Monty para reforzar el centro del campo. Procedente de las sesiones AFE (Asociación de Fútbolistas Españoles) el jugador comenzó la temporada en el Real Jaén hasta su baja el pasado mes de diciembre.

Futbolista de corte defensivo, Monty disputó en el cuadro jienense nueve de 16 encuentros de liga -7 como titular- para un total de 550 minutos en el campo y dos amonestaciones.

Aquí puede observarse su reciente paso por la sesiones AFE:

Tras su salida del cuadro blanquimorado, el centrocampista manifestó en sus redes sociales y mensaje de agradecimiento. Bueno, me toca escribir estas palabras antes de lo que imaginé y que me llenan de inmensa pena. Desde hoy dejo de formar parte del Real Jaén CF. Me siento afortunado de haber podido vestir esta camiseta y de defenderla lo mejor que he sabido hasta el último día, expresó antes de entrar a formar parte del proyecto Sesiones AFE.

Nueva oportunidad ahora en tierras ribereñas para un jugador que ha militado con anterioridad en equipos como: Lincoln Red (Gibraltar) con el que disputó la fase previa de la Champions League y la Europa League. Mar Menor con quien disputó dos play off's de ascenso a Segunda División B- , Algar y Cieza.