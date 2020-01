La emoción de Perea al recordar a José Antonio Reyes

Alberto Perea fue el protagonista en la Tertulia de El Faro de SER Deportivos Cádiz. El jugador, uno de los más destacados de la temporada, repasó la actualidad cadista tras la derrota ante el Deportivo.

Perea sabe que "hay que intentar pasar esta mala racha y ya está". El de Albacete afirma que "en el vestuario no se habla de años anteriores. Jugar los playoff es un premio que te da derecho a pelear por el ascenso, pero nosotros tenemos en la mente conseguir los máximos puntos para lograr el ascenso directo. Estamos arriba y todos los equipos nos cambiarían el lugar.":

Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo a José Antonio Reyes. Que fallecía en accidente de tráfico cuando jugaba en el Extremadura justo antes de un partido ante el Cádiz. Perea formaba para de la plantilla azulgrana y además le unía una gran amistad con Reyes desde hace mucho, "Fue mi peor momento, me acogió muy bien cuando llegué al filial del Atlético de Madrid, yo vivía al lado suya, jugábamos al padel y al futbolín, fue un palo gordo, me quede muy jodido". Perea recordaba con lágrimas en los ojos como fue aquella mañana: "Entrenamos temprano y estuvimos de broma como siempre. A las tres horas me escribió Alfredo Ortuño para decirme lo que había pasado. Lo primero que hice fue llamarle porque en las redes sociales salen muchas mentiras, y claro, el teléfono estaba apagado. Me puse nervioso y le llamé. Luego vi las noticias y era verdad, paré el coche por ahí y me puse a llorar. Fue un palo muy gordo".