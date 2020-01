El encuentro comenzaba con un 0-8 endosado por los aurinegros a un Gaziantep que parecía haber salido sin la concentración necesaria para afrontar el duelo, pero Akyel y Crawford hacían las dos primeras canastas para los locales en el ecuador del periodo. Unma triple de Haciyeva cerraba un parcial de 7-0 para que el conjunto de Nenad Markovic se metiera en el encuentro. Hasta seis intentos necesito Iberostar Tenerife para lograr su primera triple obra de Huertas, para que acto seguido Shermadini inaugurara su cuenta y obligara al técnico local a parar el encuentro (9-13 Min 7). La entrada del pivot georgiano marcó un antes y un después en el cuarto que finalizó con seis de ventaja para el equipo aurinegro (14-20).

La salida de Can Ogut al partido fue determinante para un Gaziantep que con un parcial de 8-2 en apenas dos minutos le hizo empatar el encuentro a 22. Pero un arreón protagonizado por Díez, Shermadini y White al ritmo marcado por Huertas llevó a los isleños a ponerse diez puntos arriba, generando una nueva alarma en el cuadro otomano (26-36) que pedía tiempo muerto para volver a ajustar la defensa. Vidorreta rotaba a sus jugadores para dosificar esfuerzos y el rendimiento no bajaba. El desconcierto local se agudizaba y Gaziantep no era capaz de meterse de nuevo en el partido, mientras Iberostar Tenerife mantenía la ventaja entorno a los diez puntos, llegándose al descanso con el marcador de 30-45 y Shermadini y Diez con diez puntos cada uno en su casillero.

Buscaba una reacción tras el descanso el cuadro local pero le costaba mucho al Gaziantep que no era capaz de superar el trabajo bajo los dos aros de un Iberostar Tenerife que llegó a tener hasta veinte puntos de ventaja (30-50). Lejos de poner tregua en el encuentro, el cuadro visitante se daba un atracón desde el perímetro con Salin anotando hasta tres intentos en la línea de tres puntos y poniendo tierra de por medio (42-65 Min. 27). El cuadro turco quiso ensuciar el partido con antideportiva de Ulusoy y técnica al banquillo local a falta de dos minutos para terminar el cuarto y con 44-66. Parecía por el carisma que tomaba el choque que todo estaba visto para sentencia con veintitrés de ventaja para los aurinegros a falta de diez minutos para finalizar el encuentro (46-69).

Estaba claro que sería el cuarto de la basura el que restaba por disputarse con participación para los menos habituales como Guerra y en el que los locales intentaron recortar la ventaja aurinegra para maquillar un marcador que reflejó una justa victoria del Iberostar Tenerife, que firma prácticamente el primer puesto de su grupo en la BCL (65-88).