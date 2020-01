Claudio Beauvue fue presentado este miércoles como nuevo futbolista blanquiazul. En su primera comparecencia ante los medios, el de Martinica explicó que su fichaje, aunque fue tras una negociación larga, se explica de forma muy sencilla "viendo mi situación en el Celta, la última oportunidad que me daban era el Dépor, que era el único que me daba esta confianza y me quería ya".

Tras varios días en el club coruñés, el ariete asegura: "la gente me ha recibido muy bien. Me siento como un jugador parte de esta familia del Dépor" y destaca también el tremendo ambiente que vivió el pasado domingo ante el Cádiz. "El otro día, con ese ambiente, no parecía un equipo de segunda. Es un club histórico", confiesa. También señala que el actual entrenador del primer equipo, Fernando Vázquez, pretende crear un grupo muy fuerte y unido en el vestuario, para que eso se traslade también al terreno de juego.

Sobre su llegada al Deportivo tras pasar por el Celta, el delantero reconoce que en el vestuario celtiña hubo comentarios sobre su inminente paso al eterno rival."Primero bromas, que si era un traidor...", afirma entre risas. Iago Aspas, capitán del Celta y gran amigo del nuevo delantero blanquiazul, fue el principal impulsor de esas bromas. "Iago es muy amigo mío, y que vaya a apoyar al Depor... habrá que preguntárselo a él. Pero con cariño seguro que nos mira", desvela.

Se olvida de las lesiones

Claudio Beauvue sufrió lesiones importantes en su paso por el Celta. El interrogante de su estado físico y de los pocos minutos que tuvo en los últimos tiempos forman parte del cartel con el que llega a A Coruña. "Me he preparado como siempre y me siento bien. Los fines de semana son los que te dan la confianza", avanza. El delantero advirtió, aún así, que se verán en el campo de fútbol de Riazor sus piruetas al celebrar goles, una característica del nuevo jugador blanquiazul. Las carreras de Fernando Vázquez en la banda y las celebraciones acrobáticas de Beauvue podrían dar muchas alegrías a la afición.

Su trayectoria anterior

Beauvue debutó a nivel profesional en el Troyes AC, en la campaña 2007-2008, en la Segunda División gala, tres años después fue cedido al Châteauroux, también de la categoría de plata, que la campaña siguiente se hizo con su propiedad.

Sin embargo, en el mercado de invierno del ejercicio 2012-2013 fue cedido con una opción de compra al Bastia, con el que dio el salto a la máxima categoría, disputando 15 partidos y anotando 1 gol. Ahí dio el gran salto de su carrera deportiva, que terminó de explotar en el fútbol francés con su llegada al Guingamp.

Con el conjunto bretón logró el primer y único título de su carrera, la Copa de Francia de 2014, en su primera campaña. Al año siguiente logró 17 goles y marchó al Olympique de Lyon antes de enrolarse en las filas del Celta de Vigo, donde vivió dos cesiones en el Leganés y en el Caen de su país.

Después de sufrir diversas lesiones y de no haber contado con oportunidades en Vigo, Beauvue pone rumbo al Deportivo para ayudar con sus goles al cuadro herculino. Sus cifras entre las primeras divisiones de Francia y España alcanzan los 182 partidos y 35 goles. También ha jugado 6 encuentros de Champions y otros 14 (con 6 goles) en la Europa League.