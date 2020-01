José Augusto González "Capu": "Volveré al Dakar con Pochola como copiloto"

El piloto eldense de rally, José Augusto González “Capu” ha cumplido el sueño de participar en el mítico, mediático y complicado Dakar.

José Augusto González "Capú" / Cadena SER

Capu llegó ayer de Arabia Saudí donde ha formado parte de un equipo pilotando un coche de asistencia con el que ha hecho 13.000 km desde que el espectáculo del rallye por excelencia, arrancó el pasado día 5.

El de Elda, casi sin deshacer la maleta, ha pasado por el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda Cadena SER donde ha contado su experiencia asegurando que, debido a la dureza de las etapas, “en el Dakar da la impresión de que los kilómetros tienen más de mil metros porque cuando aquí nos da pereza coger el choque para ir Alicante, esa es la distancia que tienes que recorrer allí para beber agua”.

Capu en el Dakar / Cadena SER

José Augusto González no ha podido ir acompañado por su inseparable copiloto, la campeonísima de España, Pochola Hernández porque “el equipo con el que he competido no lo creyó conveniente” aunque sí asegura que la echó de menos ya que “me pusieron como copiloto a un mecánico que en un momento determinado se puso nervioso y gracias a la intuición pudimos salir de atolladero porque incluso, se nos averiaron los teléfonos GPS”.

El piloto de Elda, perteneciente al Metal Lube Rally Team, ha reconocido que, aunque acudía con sobrada experiencia “tuve que aportar mi currículo deportivo para que me aceptasen en el equipo”, la dificultad es máxima debido a que “cuando pasamos nosotros, ya lo ha hecho un buen número de vehículos que han roto las dunas y han dejado el recorrido en malas condiciones”.

En lo que se refiere a las condiciones, Capu ha destacado que “hay un grupo de pilotos que se ducha con agua caliente porque compite acompañado por su motor home y otros tenemos que estar algún día sin ducharnos porque cuando llegamos o no hay agua o está congelada”, pero no cambiaría esta experiencia por nada. Tanto es así que está convencido de que el año que viene volverá a estar en el Dakar “aunque con Pochola como copiloto”. Asegura que hay un equipo que se ha puesto en contacto con él tras comprobar su pericia al volante.

De momento, ya piensa en disputar el Campeonato del Mundo. “Estaremos en Italia, Hungría, Polonia y Portugal” añadiendo que “ha llegado el momento de dar un paso más después de estar doce años compitiendo en España y parte del extranjero”.