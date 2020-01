'Somos más', contra el odio y el radicalismo en redes sociales

Hoy se ha celebrado la primera sesión, de las 3 sesiones de las que consta, del Taller ‘Somos más’, contra el discurso del odio y el radicalismo, por parte de los jóvenes en las redes sociales, dirigido a los 6 grupos de 2º ESO del IES ‘Juan López Morillas’, unos 180 alumnos/as.

Hablábamos con la formadora-educadora del proyecto para las provincias de Jaén y Córdoba, Elena Pastrana, que nos explicaba que se de un programa que se viene desarrollando desde hace tres años, con el objetivo de prevenir el discurso del odio en las redes sociales, que también se traslada a las aulas, a las calles y en su propia familia, en su vida diaria.

Inevitable por el debate abierto en torno al 'Pin-Veto Parental' por algunos partidos políticos y algunas comunidades, para abordar este tipo de temas, "... Es muy importante llegar a las aulas, muchas veces el tema de las redes sociales e internet no se trabaja en las instituciones, e incluso en las familias… Los alumnos/as me reconocen que sus padres no le ponen ningún tipo de control, a la hora del acceso, de los jóvenes, a internet… Es muy importante que se trabaje con los jóvenes, porque ellos no son conscientes, ellos lo tienen, totalmente, normalizado… Son temas transversales, en las aulas, y con programas como este, es el único sitio donde se trabaja el tema de internet, también se trabaja el tema de la igualdad, el tema de la tolerancia, del respeto. Son valores básicos, hablamos de derechos humanos…”.

Se puede obtener toda la información en la web: www.somos-mas.es

¿En qué consiste Somos Más y cuál es su objetivo?

El odio y el radicalismo violento son dos de los retos más importantes a los que nos enfrentamos no solo en el ámbito europeo, sino a nivel mundial. El propio Consejo de Europa deja clara la necesidad y prioridad de los Estados miembros de adoptar las medidas oportunas para poner coto a estos fenómenos e iniciar caminos estratégicos comunes.

La campaña «Somos Más, contra el odio y el radicalismo» tiene precisamente este objetivo: prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización violenta y se realiza con la colaboración con: el Ministerio de Justicia; el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad y CITCO); el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (CNIIE); el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Secretaría General de Inmigración y Emigración y OBERAXE); el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad), la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism), FeSP-UGT a través de Aula Intercultural, la ONG Jóvenes y Desarrollo y Google, a través de la iniciativa global YouTube Creators for Change.

Somos Más se divide en 2 ejes de trabajo principales:

1. Formación: talleres dirigidos a más de 28.000 chicos y chicas en escuelas y centros de todo el país que incluyen el desarrollo de material didáctico y juegos de rol para facilitar la comprensión por parte de alumnos, padres y profesores.

2. Sensibilización: campaña de comunicación que incluirá, entre otras cosas, colaboraciones con creadores que ayudarán a amplificar mensajes positivos a través de sus vídeos a partir de 2018.

La campaña está dirigida principalmente a jóvenes de entre 14 y 20 años de edad de todo el país. Asimismo, en la página web del proyecto estarán disponibles gran variedad de materiales con el fin de alcanzar también a padres, tutores, escuelas y otros actores importantes en el ámbito educativo.

Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de participar y expresar que, Somos Más contra el odio y el radicalismo. Para ello les invitamos a que suban un selfie del revés para que todo el mundo le demos la vuelta al comportamiento en redes sociales y compartan su selfie usando los hashtag #DaleLaVuelta #SomosMás y reten a sus amigos.

Esperamos que esta iniciativa tenga buena acogida por parte de la sociedad en general, además de los jóvenes (organizaciones, otras instituciones, expertos, etc) y sirva como vehículo de prevención y sensibilización ante retos globales tan importantes como el racismo, la xenofobia, la radicalización, el sexismo y la homofobia.

Creemos que estos creadores están sensibilizados y comprometidos en la lucha contra el discurso del odio y que, cada uno desde su lugar, tienen mucho que aportar. Además, su participación será de gran ayuda a la hora de amplificar el mensaje a la sociedad, especialmente entre los más jóvenes.

La campaña Somos Más se realiza con la colaboración de YouTube, el Gobierno de España (específicamente a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad y CITCO); el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa); el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Secretaría General de Inmigración y Emigración y OBERAXE); y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de INJUVE); la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT (Aula Intercultural) y la ONG Jóvenes y Desarrollo.

Todas las partes implicadas han contribuido a la realización del proyecto. En lo que al aporte financiero se refiere, este proviene de Google.org y ha sido destinado al desarrollo de la identidad visual, contenidos y materiales de difusión de la campaña Somos Más.

Todos los actores involucrados en Somos Más estamos comprometidos en la lucha contra el odio y la radicalización violenta y creemos que podemos cumplir un papel importante en la tarea de concienciar y sensibilizar a los jóvenes, con el fin de prevenir este tipo de fenómenos y promover una mayor tolerancia, respeto e integración en la red.

Creemos que este tipo de iniciativas son de fundamental importancia ya que ayudan a concienciar sobre algunos de los mayores retos que enfrentamos como sociedad a nivel mundial. Y ello desde un enfoque de prevención, fomentando la tolerancia, el respeto y la integración.

Somos conscientes de la complejidad de la materia, que requiere de un análisis y trabajo profundo, de gran alcance y a largo plazo, pero estamos convencidos que Somos Más es un paso firme en esa dirección.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en su nombre la Secretaría General de Inmigración y Emigración a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ejerce las funciones de recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia para el conocimiento de la situación y su evolución; de promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación y de lucha contra el racismo y la xenofobia y de coordinación y colaboración con organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

Coordinó la elaboración de la “Estrategia Integral del Gobierno contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia” aprobada por el Consejo de Ministros y que sirve de marco de acción a los agentes públicos y privados vinculados con la prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

La Secretaria General de Inmigración y Emigración coordina además el Comité de Seguimiento del Convenio Marco de cooperación y colaboración interinstitucional con el Poder Judicial y otros ministerios del Gobierno implicados en la promoción de acciones contra el racismo y la xenofobia.

Representa a España en la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), en la Oficina de Instituciones democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la OSCE y en el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea. En este último coordina el seguimiento de la implementación en España del Código de Conducta suscrito por las empresas de tecnologías de la información y de la comunicación (YouTube, Microsoft, Facebook y Twitter) y la Comisión Europea.

El compromiso del Ministerio de Justicia en la lucha contra el discurso del odio, ha sido uno de los ejes destacados de la reforma operada en el Código Penal y otras leyes lo que ha situado a España a la vanguardia a nivel de tipificación penal en la lucha contra los delitos de odio.

Además, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones así como por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia, asume un papel proactivo en la tarea de promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las confesiones, especialmente aquellas con reconocimiento de notorio arraigo en España siempre orientando su labor a la normalización de la diversidad religiosa y a la creación de un adecuado marco de convivencia.

A su vez, el Ministerio de Justicia ha nombrado un punto de contacto para el seguimiento del adecuado cumplimiento por parte de las empresas de las tecnologías de la información y de la comunicación (YouTube, Microsoft, Facebook y Twitter) del Código de Conducta suscrito con la Comisión Europea y cuya finalidad es combatir la narrativa terrorista y el discurso del odio en Internet.

El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), aprobado en 2015, y que fue elaborado por el Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) con la colaboración de todos los Ministerios, y otras Instituciones.

La búsqueda del respeto y del entendimiento común mediante la prevención de todos los tipos de radicalismo violento, y apostando por la formación en valores y la sensibilización de la sociedad, prestando especial atención a los colectivos vulnerables, como los jóvenes.

En el marco del Plan se creó el denominado Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (GN-LCRV) como único órgano nacional competente en la implementación del PEN-LCRV, y coordinado por CITCO a través de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES). Asimismo, contempla la creación de los Grupos Locales de Lucha contra la Radicalización Violenta (GL-LCRV) para abordar la prevención desde el ámbito local y bajo un prisma multidisciplinar.

Que es un Plan integral, consensuado, eficiente y que atiende a todos los tipos de radicalismos violentos, sea cual sea la fase en la que los procesos de radicalización se encuentren. Comprende medidas concretas para aplicar en diferentes espacios y tiempos. Es versátil, pues se adapta según las necesidades que surjan, y presta especial atención a los colectivos vulnerables.

¿Qué es y qué hace el INJUVE?

El Instituto de la Juventud (INJUVE) es un organismo autónomo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya labor está orientada a la promoción entre la juventud de los distintos valores de solidaridad, igualdad de oportunidades y respeto a la diferencia que deben regir la convivencia en nuestra sociedad. Esta vocación está presente en la actividad del INJUVE a través de diferentes programas y actuaciones, como los programas de intercambios y movilidad internacional, información juvenil, promoción del asociacionismo juvenil y otros que se desarrollan en colaboración con los organismos de juventud de las CCAA, con ayuntamientos y con asociaciones juveniles.

En el terreno específico de la lucha contra los radicalismos violentos y el discurso de odio, el INJUVE viene impulsando en España la campaña del Consejo de Europa “No Hate”, de prevención de la intolerancia y del discurso de odio en Internet. Junto al INJUVE, colaboran como impulsores de la esta campaña el Consejo de la Juventud de España (CJE) y la ONG Movimiento contra la Intolerancia.

¿Qué medidas toma YouTube para combatir el discurso del odio en la plataforma?

En líneas generales, todos los vídeos que se suben a YouTube deben cumplir con las normas de la comunidad, que, entre otras cosas, prohíben contenido que incita a la violencia o promueve el discurso del odio, infringe derechos de autor o muestra desnudez explícita. Estas políticas se implementan con sumo cuidado, revisando el contenido que es notificado por la comunidad caso a caso y retirando el contenido que no cumple las políticas. Adicionalmente, el programa YouTube Contributors permite a determinados usuarios y organizaciones denunciar el contenido de varios videos a la vez. Este programa se creó porque hemos notado que ciertos usuarios son muy buenos identificando contenido inapropiado — solían denunciarlo de forma habitual y conocían perfectamente la política de YouTube a la hora de hacerlo– así que se decidió proporcionarles una forma más fácil para que ellos puedan realizar esta tarea de forma masiva y, al mismo tiempo, poder priorizar sus denuncias.

Las normas de la comunidad también son extensivas a los comentarios en los vídeos. Los usuarios pueden notificar comentarios inapropiados tanto en sus propios vídeos como en vídeos de terceros a través de esta herramienta. Se ofrecen también herramientas para que los propietarios de un vídeo o canal puedan administrar los comentarios, ya sea moderándolos, eliminando comentarios puntuales o directamente inhabilitando la opción de hacer comentarios.

Existen políticas claras para luchar contra el discurso del odio y contra el contenido que incite a la violencia en YouTube. Se eliminan los videos que violan dichas políticas en cuanto son denunciados. Más allá de esto, sabemos que la mejor manera de prevenir el odio y el extremismo es trabajando de forma colaborativa, por lo que se mantienen conversaciones frecuentes con comunidades, gobiernos y otros grupos para valorar cómo poder trabajar conjuntamente a la hora de combatir estas amenazas. Somos Más, una iniciativa que se enmarca dentro de la iniciativa global YouTube Creators for Change, es ejemplo de ello.

Teniendo en cuenta que se suben a YouTube 480 horas de vídeo por minuto, es imposible pre-visualizar todo ese contenido antes de que esté disponible en la plataforma. El método más efectivo es apelar a la comunidad de más de mil millones de usuarios y se cuenta con ellos para denunciar el contenido que consideren viola las normas de la comunidad. Por parte de YouTube, se revisan lo más rápido posible los vídeos que son denunciados y si efectivamente, se encuentran evidencias de que violan las políticas, se eliminan de forma inmediata.

Existe un código muy estricto en cuanto a publicidad se refiere y se puede dejar de servir publicidad en un determinado vídeo o canal si se considera que el contenido de los mismos no es apropiado para nuestros anunciantes.

¿Qué significa discurso del odio?

Difusión de expresiones que propugnen, promuevan o inciten el menosprecio, odio o difamación de una persona o grupo de personas así como cualquier acoso, insulto o amenaza de dicha persona o personas y cualquier justificación de todas esas formas de expresión que esté basada, entre otras características personales, por la raza, el color, el idioma, la religión o creencias, nacionalidad u origen nacional o étnico, así como su ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género, identidad de género y orientación sexual.

¿Qué significa radicalismo violento?

Partiendo del objetivo estratégico y fines marcados en el PEN-LCRV, la radicalización se concibe como aquel proceso en virtud del cual un individuo asume un comportamiento, idea u opinión, que tome carácter radical, extremista o inflexible, lo que implica afianzarse en una postura extrema o intolerante. De esta forma, por radicalización violenta, debemos entender que se trata de aquel fenómeno en virtud del cual los individuos se adhieren a opiniones, puntos de vista e ideas que justifican utilitaria y moralmente la violencia, pudiendo llevarles a cometer actos terroristas, tal y como recoge la definición adoptada por la Comisión Europea en el año 2005.

Cuando los usuarios observan este tipo de comportamientos, hay que denunciarlos. En primera instancia, deben notificar la existencia de contenido inapropiado para que pueda ser objeto de revisión. En el caso de YouTube la denuncia de contenido es muy sencillo. En este marco, conviene recordar que la Comisión Europea ha firmado un Código de Conducta con empresas de las tecnologías de la información y de la comunicación (YouTube, Microsoft, Facebook y Twitter), para combatir la narrativa terrorista y el discurso del odio en Internet, fomentando una visión crítica de los ciudadanos contra el extremismo, especialmente entre los jóvenes.

El proceso para denunciar este tipo de contenidos en YouTube se describe en este enlace. En el caso de otras plataformas, suelen contar con sus propios mecanismos de denuncia.