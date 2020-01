"Estamos descorazonados, pero no perdemos la esperanza de encontrar a Jerónimo"

La Guardia Civil intensifica en las últimas horas el dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de un linarense del que no se tienen noticias desde el pasado mes de octubre. Jerónimo Olivares García se llama y tiene 58 años. Hace un par de días su vehículo fue localizado por la benemérita en Lanjarón (Granada), tras las advertencias trasladadas por un particular sobre este coche, estacionado en el denominado paraje de "La Escolta", en la alpujarra granadina. "Se trata de una zona de muy difícil acceso, muy escarpada, y eso hace muy difíciles las condiciones de búsqueda", ha explicado Miguel Olivares, hermano del desaparecido en Hoy por Hoy, desplazado hasta el lugar para seguir de cerca las labores que se están llevando a cabo para dar con el paradero de este hombre."Todo apunta a que su coche habría estado estacionado en este lugar desde la fecha en la que interpusimos las denuncias por su desaparición", ha dicho. Con todo la familia "no perdemos la esperanza de encontrar a mi hermano con vida, aunque estemos descorazonados".

Según cuenta Miguel Olivares, hasta el hallazgo del vehículo, las últimas pistas situaban a Jerónimo a comienzos del mes de octubre en Motril, también en la provincia de Granada, hasta donde se habría desplazado desde Torrevieja (Alicante). fue entonces cuando la familia interpuso las correpondientes denuncias por desaparición tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, alertando de que se trata de una persona con problemas de salud mental.

Jerónimo Olivares García mide 1.80, tiene el pelo castaño y ojos verdes, en ocasiones utiliza gafas. Su familia pide colaboración ciudadana por si alguien puede aportar algún dato que arroje luz sobre su paradero.