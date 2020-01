La Renault de Lugo se viste de gala

Avenida Benigno Rivera, 59. Caetano Fórmula. Apunten. Y es que no se les puede pasar la visita a las renovadas instalaciones de la Renault en Lugo. El concesionario presenta su nueva imagen en la ciudad y lo celebra por todo lo alto. Hasta allí se desplazó el equipo de Radio Lugo para que puedan ver cómo ha quedado el resultado final.

Champagne, cerveza, tortillas, embutido, queso, zamburiñas y hasta pulpo. Así dieron la bienvenida el equio de Caetano Fórmula a una nueva etapa que se abre para el concesionario lucense.

Una centena de vecinos y vecinas se desplazaron a la gala de inauguración del nuevo concesionario dispuestos a pasar un buen rato. Conocer las nuevas instalaciones y, como no, ojear los coches. "El Captur es una pasada. Elegante por dentro y por fuera", decían varios de los invitados al evento. Otros se fijaban en el modelo ZOE y algunas aventureras no se conformaban con solo verlos. "Nos gustaba tanto que nos hemos animado a subirnos al coche y ahora tenemos un problema, no sabemos que botón hemos tocado...creo que el que no queríamos", bromeaban unas jóvenes en apuros.

A nosotros nos han dejado babeando los coches de Renault. Todos y cada uno de ellos, aunque hay quien ha tenido algún que otro problema para adivinar dónde estaba el freno de mano... No te quedes con las ganas y dale al play!