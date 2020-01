Esta semana hemos oído las previsiones, aún sin terminar, de lo que piensa hacer el equipo de gobierno municipal de cara a los impuestos y tasas que pagamos la ciudadanía. Y sí, lo presentan con una sutileza del lenguaje, lo llaman revisar, cuando en realidad lo que quieren decir es que van a subir. Claro, es que no pueden decir la palabra "subir", porque PP y Ciudadanos se han cansado de decir que ellos no suben los impuestos. Ahora no lo dicen, pero aplicarán la subida.

Sí, subirá el IBI, por la revisión catastral o por lo que sea, pero subirá. Pero también las tasas por servicios básicos como el suministro de agua y la recogida de basura, los precios del autobús, lo que se paga por la utilización de instalaciones y actividades del Patronato de Deportes.

Pero una vez más, a mí lo que me indigna es que esto se hace sin ningún tipo de criterio, todos igual. Es decir, que una vez más pagamos lo mismo por los servicios, las personas que sí pueden y tienen recursos y las que no pueden o con recursos limitados, salario social, en paro sin prestaciones. ¿Por qué es tan difícil?. Digo, que por qué es tan difícil que se pague en función de los ingresos y debe de serlo porque hasta ahora no lo ha aplicado ninguno de los equipos de gobierno del Ayuntamiento, de ninguno de los colores que han gobernado. Pondremos un ejemplo: los precios del teatro, bonos del autobús y otros… más baratos para mayores de 65 años, aplicadas solo por la edad sin criterio de ingresos. Pero no se aplican a personas con escasos ingresos y que además pueden tener hijos pequeños a su cargo.

Propongo al Ayuntamiento hacer un esfuerzo y en las próximas ordenanzas de tasas e impuestos dar un paso adelante y aplicarlas en función de los ingresos. Empezar por lo básico. Seguro que no recauda menos dinero pero sí lo hacen de forma más justa.

Y para terminar me gustaría comentar lo sorprendente del pasado Pleno municipal, donde se dedicó 3 minutosa debatir los asuntos del orden del día, los que afectan a Palencia y más de una hora para debatir la moción presentada por todas las derechas y en todos los Ayuntamientos para ver ¡quién es más español!. Yo me siento decepcionada de ver lo poco importante que consideran hablar de los asuntos de los vecinos y vecinas de Palencia a los que dicen que representan.