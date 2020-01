Aguilar exige la venta permanente de billetes de tren en ventanilla

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo continúa reivindicando la venta de billetes en taquilla de forma continuada en la Estación de Tren del municipio, ubicada en el barrio de Camesa, tras el anuncio de cierre de taquillas y posterior reapertura con una supuesta fecha de cierre establecida el día 31 de marzo.

Una estación que es utilizada por vecinos de un gran número de localidades no sólo del municipio, sino de otros cercanos, por lo que desde el Consistorio no se entiende que se haya querido prescindir de ese servicio, obligando a los usuarios a adquirir los billetes en máquinas o en las oficinas de Correos, que cierran además los días festivos y los fines de semana.

“Este asunto del cierre de taquillas en diferido que pretenden, supone una reducción del servicio, y es una gran complicación sobre todo para la gente mayor que puede no saber utilizar la máquina para adquirir los billetes. También genera más dificultades para las personas que habitan en los pueblos en los que no hay servicio de Correos que tienen que dar más viajes y hacer más kilómetros para hacer un trayecto. Aunque no seamos turolenses, nos gustaría que los responsables del servicio y del Gobierno de España, se comprometan con la apertura indefinida y permanente del servicio para salir de esta situación de incertidumbre en la que nos han metido”, concreta el Teniente de Alcalde, concejal de Hacienda y de Entidades Locales, Carlos Sierra.