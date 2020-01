El Cristo, San Juanillo y Federación de Vecinos se desmarcan del Carnaval de Palencia por los recortes

Los recortes presupuestarios a las asociaciones de vecinos, pasan factura al Ayuntamiento de Palencia. Las asociaciones de vecinos del Cristo y de San Juanillo y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos der Palencia se desmarcan de los Carnavales. "Han declinado implicarse", señalan desde el consistorio de la capital. A este dato hay que sumar que en los barrios de San Antonio y del Carmen no hay asociación, mientras que la de Santiago hace años que no solicita la ayuda. El apoyo del movimiento vecinal al consistorio queda en la mínima expresión.

La Comisión de Participación Ciudadana concretaba el reparto de los 5.500 euros que el Ayuntamiento destinará a las asociaciones de vecinos para impulsar su participación en el Carnaval 2020. "Una fiesta de ciudad que organiza el Ayuntamiento y en la que queremos que participen cuanto más palentinos, mejor"- Eso es lo que dice buscar el concejal de Barros, Juan Antonio Marcos. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, ha habido barrios "que han declinado implicarse", según informan desde la institución municipal.

Esos barrios no son otros que los del Cristo y San Juanillo. En ese desmarque se ibncluye también la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos que no organizará el Entierro de la Sardina. La concejal de Fiestas, Laura Lombraña, ya dijo en Radio Palencia que el evento será organizado directamente por el Ayuntamiento. A este dato hay que añadir que el barrio de Santiago hace años que no pide la ayuda y que los barrios del Carmen y San Antonio carecen de asociación.

El Equipo de Gobierno ha tomado la opción de repartir la cuantía disponible a partes iguales entre el resto de entidades vecinales. "Cada una contará con casi 700 euros", ha señalado el concejal de Barrios. Esta situación es la fotografía del momento que vive el Ayuntamiento con las asociaciones de vecinos, un momento de desencuentro total y falta de sintonía. Los colectivos vecinales ven detrás de este panorama la mano de la única concejala de Vox, Sonia Lalanda, cuyo voto es determinante para un Gobierno en minoría.