Archanco llama "gilipollas" al abogado de la Liga

El expresidente del Club Atlético Osasuna Miguel Archanco se ha disculpado este miércoles por llamar "gilipollas" al abogado de la Liga durante el juicio del denominado caso Osasuna.

Los hechos se han producido durante la declaración del exdirectivo Sancho Bandrés, cuando varios abogados han cruzado intervenciones para debatir si determinadas preguntas relacionadas con temas vinculados a Hacienda correspondían a este juicio o a otra causa judicial que también está abierta. El abogado de la Liga estaba pidiendo que no se interrumpieran entre abogados, cuando Archanco le ha llamado "gilipollas".

En ese momento, el letrado ha comunicado su queja a la sala por lo ocurrido. La presidenta del tribunal ha señalado que "este procedimiento no es de un juicio americano, eso de 'protesto' que queda tan bien en las películas no forma parte del procedimiento, y no se puede permitir que ninguno de los acusados ni nadie del público se dirija dentro de esta sala insultando a uno de los intervinientes". "Controlen su lengua", ha dicho.

Durante un receso que se realizado al final de la declaración de Bandrés, Miguel Archanco se ha dirigido personalmente al abogado de la Liga para pedirle disculpas y también la abogada del expresidente ha pedido la palabra en la sala para hacer lo propio en nombre de Archanco. Tanto el abogado de la Liga como la presidenta del tribunal han admitido y agradecido la disculpa.