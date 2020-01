Januzaj, en la rampa de salida

Adnan Januzaj está en la rampa de salida de la Real Sociedad. Y cada minuto que pasa, está más cerca de abandonar en este mercado de invierno el club donostiarra. El atacante belga se ha vuelto a quedar fuera de la lista de convocados para el partido contra el Espanyol en Copa del Rey, el torneo en el que estaba brillando de momento en esta temporada. Pero Januzaj se ha cansado de la falta de oportunidades de Imanol Alguacil, y ha tomado la decisión de marcharse del club donostiarra ahora en enero, dando la orden a su representante de buscarle un nuevo destino para presentar una oferta a la Real que tenga su visto bueno.

De hecho, su agente, el holandés Dirk de Vriese, ha reconocido en el port de internet ‘football.com’ que existe un interés tanto de la Roma como del Milan, algo de lo que ya les ha venido informando el Diario AS, para hacerse con los servicios de Januzaj para lo que resta de temporada. añadiendo que mañana miércoles puede ser un día decisivo. “Mañana me reuniré con la Real Sociedad para entender su punto de vista”, dice el representante del jugador belga. Hay que recordar que Januzaj tiene contrato en la Real hasta junio de 2022 y que en su contrato figura una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Pero el Manchester United recibirá en la posible operación un 30%, tal y como firmaron ambos clubes cuando se acometió su fichaje. También el West Ham de la Premier League ja preguntado por su situación, algo lógico porque en el club inglés tiene de entrenador a David Moyes, ex técnico de la Real y culpable de su fichaje hace dos temporadas.

Januzaj ya se quedó fuera de la lista en el pasado partido de liga contra el Betis, y ahora tampoco ha entrado en la convocatoria para recibir en Copa al Espanyol. La razón parece clara, por su más que problema salida del club donostiarra, pero el entrenador realista Imanol Alguacil no ha querido vincular su desconvocatoria con su situación peculiar. “No tiene nada que ver. Estoy super contento cno la plantilla que tengo, nop uedo tebner mejor plantilla. Puede haber alguno que no tenga ganas de seguir porque no está teniendo minutos. Todos los que estamos estamos par ganar mañana y en base a eso he hecho la alineación". Incluso, ha querido desmentir que no lo lleve convocado porque no lo ve centrado en su trabajo por su más que probable salida de la Real, algo que ha demandado el propio jugador belga. “La competencia le está dejando fuera de la convocatoria, hay competencia muy dura ahí arriba. No es que Janu no entrene, es uno más.Es la competencia la que le deja fuera".