La ubetense Katy Gómez gana el Travel Photographer of the Year 2019

La ganadora absoluta del Travel Photographer of the Year, TPOTY, 2019 ha sido la fotógrafa ubetense Katy Gómez Catalina, primera fotógrafa española en conseguir el gran premio del certamen y la segunda mujer en la historia del concurso que recibe dicho galardón. También en la segunda vez que un fotógrafo no profesional recibe el premio. Los ganadores fueron anunciados el 21 de enero en la gala celebrada en la Fujifilm house of Photography en Londres.

Su portfolio ganador “Art of travel” se compone de ocho fotografías realizadas en sitios tan cercanos como Jaén y tan lejanos como Uganda, Madagascar, Burkina Faso, Abu Dhabi, París y deben representar y definir la concepción de la fotografía de viajes de la autora. En ellas se mezclan escenas urbanas, paisajes, retratos, acción, en un intento de trasmitir su visión personal de un sitio y un momento.

Todas ellas han sido elegigas por un jurado internacional de expertos fotógrafos y editores evaluó más de 20.000 fotografías procedentes de 140 países.

"Emocionada, sorprendida y agradecida a la fotografía. No me lo puedo creer aún", ha reconocido Gómez". Además, ha señalado que "todos los géneros de fotografía me atraen, pero la fotografía de viajes es mi ser fotográfico, mi herramienta para conectarme más y mejor con el mundo y mi fuente inagotable de alegrías. La cámara se ha convertido en compañera inseparable de viaje, con ella voy narrando mi viaje como lo haría un escritor con su diario".

Los ganadores fueron anunciados ayer martes, 21 de enero, en la Fujifilm house of Photography en Londres. Photographer of the Year, TPOTY esta considerado unos de los concursos fotográficos más prestigiosos del mundo, por la cantidad y calidad de participantes, por la categoría y renombre de los componentes del jurado, por el sistema de selección de las obras ganadoras en base a fotografías impresas y con petición de Raws y por el impacto mediático internacional.

Durante 2018 y 2019, las exposiciones itinerantes del Travel Photographer of the Year se exhibieron en el London Bridge City, Xposure International Photography Festival en Emiratos Árabes, en el City Walk de Dubai... La organización calculan que han sido visitadas por más de dos millones de personas.