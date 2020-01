Hugo Mallo vuelve para la Copa

Hugo Mallo todavía no tiene el alta médica pero ya ha completado el trabajo con el grupor este miércoles y ha entrado en la lista de convocados para viajar a Miranda de Ebro y participar en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Oscar García ya ha ofrecido la lista de convocados y el capitán del Celta es la principal novedad junto al canterano José Fontán. Fuera de la lista se quedan los lesionados y Santi Mina, Okay y Costas.

Los vigueses apuestan por la Copa del Rey. El entrenador del Celta asegura que "ahora tenemos que estar focalicados en el partido de mañana y ya sabéis que la Copa es una competición que nos hace ilusión y queremos avanzar . Si pasamos será un refuerzo positivo y a estas alturas todos los refuerzos positivos son bienvenidos".

Los vigueses no quieren confianzas a pesar de ser favoritos por la diferencia de categoría "en la anterior eliminatoria tuvimos ejemplos de equipos de primera que pasaron en la prórroga o en penaltis y sabemos que no es fácil. Y menos contra el Mirandés, que es un equipo que está en muy buena forma y sabemos que Anduva no es un campo fácil para nadie".

El entrenador del Celta también se ha referido a la llegada de refuerzos al club vigués "estoy informado en todo momento de lo que está haciendo el club y hay cosas que se pueden hacer más rápido y otras no, pero no estoy molesto. Nosotros haremos lo que podamos y no podemos gastar lo que ha gastado el Espanyol. Espero que llegué algún refuerzo."