La Xunta inicia la ampliación del IFEVI con la ley Vigo

La Xunta ha iniciado la tramitación de la ampliación conforme a la ley 3/2016 si bien el aclade les acusa de haber perdido 20 días. Es más, Caballero propone que sea Zona Franca quien pague la construcción del nuevo pabellón del IFEVI si la Xunta no quiere hacerlo. Y es que Abel Caballero asegura que el gobierno autonómico no hace sino poner excusas para no llevar adelante la ampliación del recinto ferial para este año un día después de que Feijóo dijese que es casi imposible ampliar el ifevi a tiempo para la edición de este año de Conxemar por culpa de la falta de plan general en Vigo. Caballero dice que ni con el PGOM del 2008 en vigor se podría conceceder licencia directa porque entonces no estaba prevista dicha ampliación y que sólo hay un camino para hacerlo, la denominada Ley Vigo. Y en este sentido ha acusado al gobierno de Galicia de poner palos en la ruedas y ralentizar el proceso. La próxima edición de conxemar se celebra en octubre. 70 expositores esperan la construcción del quinto pabellón para poder estar presentes en la feria.