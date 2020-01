Beamonte sobre el veto parental: "Es un error entrar al trapo"

Es un error entrar en el debate del veto parental. El presidente del PP en Aragón lo tiene claro y así lo ha dicho en el espacio La Rebotica de Radio Zaragoza este miércoles, donde también ha pedido que los debates no se lleven a la radicalidad ni se utilicen para tapar otras realidades.

El error del Partido Popular es entrar al trapo de estas historias. Asi ha analizado el presidente del PP en Aragón el polarizado debate por el veto parental, auspiciado por Vox y apoyado también por las declaraciones del líder de su partido, Pablo Casado.

Para Luis María Beamonte, un error que, dice, distrae de otras realidades. "Algunos intentan que caigamos en el error en estas historias; y ese es el error del PP, entrar al trapo" porque "tiene como misión distraer la atención".

Y esa realidad distraida, según Beamonte, es el conflicto catalán y la separación de poderes en la Justicia. Una opinión que comparte con otras voces populares que estos días han cuestionado esta estrategia, aunque no da un paso más allá. En el PP, dice el lider aragonés, no hay división y sí centro moderado, espacio del que asegura no van a salir por mucho que se empeñen.

También ha sido claro Luis Maria Beamonte para criticar la supuesta transición justa de la ministra Teresa Ribera en Aragón. Dice que es "papel mojado" y pide más tiempo para la descarbonización.

Se pregunta Beamonte por qué en España no podía alargarse una década más esta transición cómo se ha pedido en otros países como Alemania o Polonia. Denuncia poca seriedad y prisas para cerrar la térmica de Andorra y pide al Gobierno de Aragón que haga algo.

No sólo es crítico Beamonte con la transición ecológica, también con la reforma de la financiación que está pendiente y que será, con las cifras actuales y el pacto de Sánchez, la "gran mentira" porque "el paquete de medidas que han pactado el gobierno y los populistas y los comunistas asciende a entre 35.000 y 40.000 millones de euros".

La financiación

Continúa Beamonte señalando que "hemos tenido una pérdida de recaudación de alrededor de 10.000 millones de euros y el paquete impositivo viene a ser a 5.500 millones y tenemos que hacer un ajuste de 6.000 millones, fruto de las indicaciones y sugerencias de la Unión Europea". Por eso, insiste que "la financiación autonómica es la gran mentira de este mandato, al menos por ahora, es imposible".

Pero aquí abre la mano a un pacto en Aragón. Los territorios, asegura, superarán a las siglas. "Creo que en la comunidad no va a haber mucho disenso y va a ser un planteamiento más de territorios que de partidos".