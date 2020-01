Una guardia de 4 días, en el centro de salud de Más de las Matas

Michelot Lamarre y Silvia Rico han sido tratados hoy por sus compañeros como "verdaderos héroes". Médico y enfermera han plantado cara a la borrasca Gloria en las peores condiciones y han sido capaces de aguantar, día y noche, durante 4 días para atender a los pacientes de 13 localidades que en muchos casos se encontraban aisladas por la nieve.

No ha sido fácil, lo que comenzó como una guardia habitual se convirtió en una cadena de adversidades que no ha impedido, no obstante, poder asistir a los pacientes de esta zona de salud.

La coordinadora del centro, Pilar Borraz, no escondía hoy en la CADENA SER, el estrés que ha vivido todo el equipo del centro de salud al no poder sustituirlos porque era imposible desplazarse hasta Más de las Matas.

Michelot y Silvia, señala Borraz, "han estado sin luz, sin calefacción, perdieron el contacto con nosotros porque las redes móviles se anularon, no podíamos contactar con ellos de ninguna manera". En estas condiciones han seguido en su consulta, recibiendo pacientes en urgencias. También tuvieron que acudir a Castellote y a La Ginebrosa aunque la carretera era intransitable. Eran casos urgentes, los pacientes fueron trasladados al hospital. El equipo dio aviso a "Protección Civil a Guardia Civil y las quitanieves hicieron camino".