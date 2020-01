Adif no da fechas para que el tren vuelva a la ciudad

Adif no tiene fecha para que los trenes vuelvan a llegar a la ciudad. Y es que no será hasta que no concluyan los trabajos en marcha tanto en el primer tramo del soterramiento en la zona de El Puche como los correspondientes al tramo Río Andarax-El Puche para la llegada de la Alta Velocidad no puede ser. A ello hay que sumar “a la fase de pruebas” de las nueva instalación y la necesidad de contar con el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Será solo entonces cuando los trenes podrán dejar su exilio de la estación de Huércal de Almería.

Según un comunicado de prensa remitido ayer por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, las obras en El Puche se encuentran al 50% y “desde enero se ha incorporado un segundo equipo de ejecución de pantallas que permitirá incrementar el ritmo de las obras” después de que se retomarán en su totalidad tras aprobar el modificado que mantuvo parada la parte más cercana al puente de Los Molinos que ha alargado la obra hasta mayo de este año.

Las que no tienen fecha de finalización son las obras que están en marcha en el tramo comprendido entre Río Andarax y El Puche. De hecho, según el comunicado, el modificado de más de un millón de euros para retirar escombros, rellenos y demoliciones “añaden una evidente complejidad al proyecto” que inicialmente iba a durar 10 meses y ahora avanzará “condicionado por la naturaleza y composición de los rellenos” sin una fecha final.

Hay que tener en cuenta que a finales de noviembre la parte correspondiente al modificado iba a arrancar en el primer trimestre del año, y ahora, se retrasa a “inicios de primavera”.

Esto significa que, de momento, no se sabe la fecha en la que los trabajos acabarán y por tanto, podrán iniciarse las pruebas.

Hay que tener en cuenta que la previsión inicial de ‘Almería Alta Velocidad’ era que las obras de la primera fase del soterramiento y de este tramo del AVE se solaparan para así, tener el menor tiempo posible, el tráfico ferroviario cortado en la ciudad.

Tanto es así, para que esto fuera posible, se apostó por dividir en dos el tramo Níjar-El Puche, de forma que se aprovechaba para hacer las obras a la vez. Finalmente, y a pesar de los retrasos que ha sufrido la obra del soterramiento, los meses en los que estuvo adjudicado pero sin comenzar los trabajos este tramo para la llegada de la Alta Velocidad y la necesidad de realizar el modificado, ha supuesto que esta intención inicial de que todas las obras se desarrollaran a la vez, no ha sido una realidad.

De momento, ciertamente hay obras tanto en el soterramiento, que parece que coge ritmo, como en la parte que no está afectada por el modificado en el tramo de AVE. Mientras tanto, la estación de Huércal de Almería sigue siendo el fin e inicio del trayecto ferroviario.