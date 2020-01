Darwin: "Hay una felicidad grande por el liderato"

Sinceridad ante todo. Darwin Núñez es el jugador de moda en el Almería, ya se ha puesto como Pichichi con 9 goles, y no ha tocado techo. El uruguayo fue protagonista tras el entrenamiento y reconoció que el liderato no va a despistar a los futbolistas. Desde la octava jornada el Cádiz tomó el mando de la competición, pero la regularidad rojiblanca en los últimos encuentros le ha aupado a la primera plaza. Es una anécdota para el delantero la posición, máxime cuando queda tanta Liga por jugar: “Quedan muchos partidos y debemos trabajar con humildad. La segunda vuelta se pondrá difícil y los rivales nos querrán ganar por ser primeros. Ya se sabe que lo difícil no es llegar, sino mantenerse”.

El nuevo Darwin

Sorprendió por su sinceridad, ya que no rehúye a su pasado en Peñarol, donde le costó asentar la cabeza. Fue un enorme salto dejar a la familia y viajar a España para competir en Segunda. Ahora que le ha tomado el pulso a la categoría, explica su trayectoria: “En Uruguay no me cuidaba mucho, vivía con mi familia y mi referente, Cristian Rodríguez, siempre me ayudaba. Cuando se dio la opción de venir al Almería hablamos de si era el momento adecuado, y decidimos que sí. Aquí me centré y me puse las pilas”. Destacó a compañeros como René Román e Iván Balliu en su proceso de adaptación al Almería. No fue fácil tener que viajar con la Selección en la etapa de Pedro Emanuel, porque le cortaba la progresión en su club: “Me decían que tuviera cabeza, que me cuidara, y me ayudaron los compañeros como René, Balliu... Esto es mérito de todo el vestuario”.

Van a más

Muy activo estuvo José María Gutiérrez, ‘Guti’, en el entrenamiento rojiblanco. Pidió más movilidad con y sin balón para controlar más los partidos, y es que los protagonistas apuntaron, tras ganar al Extremadura, que no habían hecho un gran partido. Darwin Núñez apunta que se le atragantan los inicios, que se ha convertido en una tónica habitual que el rival se sienta cómodo y genere peligro a Fernando: “Tenemos que seguir adaptándonos a lo que pide el entrenador. Quizá en los primeros minutos entramos dormidos, hay que salir con otra actitud para no cometer errores”.

El equipo

Tres victorias consecutivas y liderato. Inicio de año sensacional para un Almería que quiere poner rumbo a Primera alargando al máximo la dinámica positiva. No es casualidad ser primeros, tal y como señala Darwin: “La felicidad que hay en el grupo es grande y nos da confianza para mantenernos arriba. Me llevo bien con todos y el grupo que se ha formado es hermoso”. Un delantero que no ha tocado techo.