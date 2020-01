Aurora Duque recibirá el Premio a la Trayectoria Periodística de la Asociación de la Prensa

La directora de SER Cuenca, Aurora Duque, recibirá el Premio de Honor a la Trayectoria Periodística de la Asociación de la Prensa de Cuenca. Su candidatura fue elegida por mayoría en la Asamblea General Anual de la Asociación celebrada el pasado martes. La asamblea valoró que pese a su juventud (52 años), lleva 30 años al frente de la emisora y manteniendo un medio local.

Nacida en Madrid en 1968 y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Duque comenzó su experiencia laboral como periodista en Onda Cero Cuenca en régimen de prácticas en 1991. En 1992, mientras cursaba 5º de Periodismo, accedió a una vacante en dicha emisora en la que trabajó como redactora desde febrero de 1992 a septiembre de 1993, labor que compatibilizó con la corresponsalía de la Agencia EFE durante los meses de agosto de 1992 y 1993 cubriendo vacaciones.

En octubre de 1993 entró en SER Cuenca como jefa de informativos cuando la emisora se estaba implantando en Cuenca y aún no había programación local. Ocupó dicho puesto hasta 1996 compatibilizándolo con las tareas de corresponsalía en la agencia Europa Press. En 1998 se incorporó a la empresa Cuenca Comunicaciones, la frecuencia de Los40 Cuenca, y en 2010 Dial Cuenca. Desde esa fecha dirige SER Cuenca que se compone de esas tres emisoras. Desde 2015, con ella al frente, SER Cuenca se sumó al SER Empresarios, un proyecto de ayuda a la pequeña y mediana empresa

A pesar de su dilatada experiencia radiofónica, Duque confiesa que nunca pensó estar al mando de una empresa de comunicación: “Siempre me he visto a mí misma con el micrófono en la mano y sobre todo escribiendo, porque pertenezco a la generación que soñábamos con trabajar en El País”. De la multitud de trabajos realizados en su vida, Duque señala uno con especial cariño: “Si de algo me siento especialmente orgullosa es de Mirando por Cuenca un programa que consistió en la organización de desayunos informativos con la presencia de destacados profesionales en los que tuvimos la oportunidad de tratar la situación de Cuenca abordando sus debilidades y fortalezas”.

Tras conocer la noticia, Duque se ha mostrado muy contenta y agradecida y ha querido recordar a los compañeros con los que ha compartido momentos con ella en la emisora: “Han pasado por la radio muchos periodistas, grandes profesionales. De todos, he aprendido que nos dedicamos a esto por vocación, porque creemos en la necesidad de contar las cosas”.

Duque recibirá este reconocimiento el próximo día 24 de enero, coincidiendo con la celebración del patrón de los periodistas, en una gala que tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos de la Diputación Provincial de Cuenca. También recogerán su galardón los ganadores del Premio al Trabajo del Año, entre los que se encuentran nominados Jonatan López, María del Carmen Linuesa y Oriana Márquez; y del Premio al Periodista Novel, al que optan Sara Batres, Cristina Barba y Ariadna Burgos.