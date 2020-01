Sarasola: "El problema de la renta social municipal no palía la situación de personas en vulnerabilidad"

El portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, José Carlos Fernández Sarasola, abre una ronda de entrevistas en SER Gijón con los partidos de la oposición. Con él hablamos de diferentes asuntos:

Gobierno. "Ha sido diferente a lo que se pensaba inicialmente. Pensábamos que el PSOE tenía más ánimo de diálogo y llegar a acuerdos. Sólo informaban de lo que hacían. En diciembre se ha visto que han escogido otro compañero de viaje. Nuestra actitud ha sido siempre la misma: dialogar y llegar a acuerdos para mejorar la ciudad".

Ordenanzas. "Fue el primer escollo. Intentamos llegar a un acuerdo. El asunto estrella, el IBI para ricos, no era lo que necsitaba esta ciudad. Seguimos pensando que no es la mejor opción. Siempre hemos mantenido la capacidad de diálogo".

Renta social municipal. "Es una incógnita. Supuestamente en ese acuerdo con Podemos-Equo quieren mantenerla pero no sabemos con que parte del presupuesto. Volvemos a los errores del pasado y tiramos de remanentes cuando debería ser algo estable. Seguimos sin saber cómo se quiere hacer. Debería acompañarse con medidas sociolaborales para la inserción y no una mera tarjeta con compras. Siempre estuvimos en contra de cómo estaba aplicándose porque no palía la situación de personas en vulnerabilidad. Si en la mesa de trabajo se cambian las medidas de la pasada legislatura posiblemente modificaríamos nuestro parecer".

Residencia de estudiantes. "Nunca vimos claro como se estaba llevando. Tuvimos tres fracasos y ya veremos cómo sale el cuarto intento. Siempre hemos propuesto que si no hay manera de hacer una residencia podemos aprovechar el edificio que se iba a hacer hotel en la Laboral. Lo pedimos hacer tres años cuando no era BIC. Ahora es más complicado pero, si hay dos administraciones del mismo signo político, debe haber sintonía para resolverlo".

Plan de vías. "Lo más importante es que se haga. Llevamos 18 años esperando y seguimos. Es muy triste para todos los que estamos en al ayuntamiento enterarnos de las ideas del ayuntamiento por la prensa. Es algo que afecta a todos. No voy a discutir el criterio técnico: si es la mejor solución adelante; nadie va a poner pegas. El tema no es que la enseñen sino que se empiece a hacer. Reabrimos viejos debates. ¿El metrotren tiene que llegar hasta Cabueñes? Todo el mundo lo tiene claro. Muchas veces hemos pedido que se reuna el consejo social y, al igual que sucedía con Foro, este gobierno no lo convoca".

Gestora. "Nosotros no recibimos órdenes. Tenemos independencia dentro de una línea que sí marca el partido. La política local es muy ligada al suelo, a los ciudadanos y es muy difícil que políticas nacionales, salvo líneas rojas, se impongan. Mis compañeros no reciben órdenes. En el momento que se negociaba el presupuesto en Asturias, también se negociaba tener un presidente en España. Lo que no tenía sentido era que se negociara con separatistas cuando en Asturias dependemos de lo que venga del Estado. No podemos creernos que en el Principado se vaya a hacer lo planteado viendo lo que pasa en Madrid. Son decisiones del partido que la gente entendió una vez explicadas".

2020 en Gijón. "Espero que el gobierno explique más lo que quiere hacer. Hay problemas como el paro o la contaminación que hay que ir solucionando y para eso se necesitan acuerdos y consenso porque no son cuestiones fáciles. Muchas veces desvíamos el interés a temas colaterales que no le importan al ciudadano; como el anillo navegable. Sigo pensando que tiene que haber soluciones para que los piragüistas puedan usarlos. Gijon es el único sitio que lo tiene. Posiblemente hay que tomar decisiones, nadie lo discute, pero no cerrarlo".