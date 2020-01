El Unicaja da un paso adelante en la Eurocup

El Unicaja consiguió una importante victoria ante el MoraBanc Andorra por 88-92 en la tercera jornada del Top 16 de la Eurocup, que le deja en una buena posición para clasificarse para los cuartos de final.

El equipo andorrano quería conseguir su primera victoria en esta fase y con los triples de Walker y Massenat avisaban de sus intenciones. Jaime Fernández con un 2+1 demostraba que el Unicaja no quería ser convidado de piedra. Toupane con un gran aro pasado acercaba a los malagueños, pero dos canastas bajo aro de Massenat y Senglin ampliaban la diferencia andorrana (10-5 m.4). Casimiro daba entrada Guerrero buscando más dureza defensiva y el Unicaja conseguía varios robos, pero no los aprovechaba como debiera. Solo Toupane pudo anotar una bandeja fácil. Hannah respondía para los locales con canasta tras robo y Llovet culminaba una buena circulación de balón andorrana (14-7 m.7).

No estaba acertado el Unicaja en el tiro exterior, y eso que realizó tiros liberados, pero la suerte no sonreía a los malagueños. Waczynski con 2 tiros libres rompía la sequía, pero Jelinek con un triple complicaba las cosas en la recta final del primer cuarto. Se mantenían los de Casimiro gracias a los tiros libres, ahora del capitán Suárez, pero no conseguía acercarse a un Morabanc Andorra que cerraba los primeros diez minutos con ventaja de 22 a 11.

Brizuela asistía a Gerun en el primer ataque malagueño del segundo cuarto, pero debía subir en prestaciones defensivas para ir recuperando en el marcador. Lo sabía el Unicaja y conseguía recuperar un balón y encadenar un 0 a 5, con canasta de Waczynski y triple de Fernández (24-18 m.13). La respuesta local no tardó y Tyson Pérez y Todorovic devolvían los 11 de diferencia. Casimiro paraba el partido (29-18 m.14). Apelaba el técnico a jugar físico y lo hacía el Unicaja tras el tiempo muerto. Robo de Brizuela y bandeja de Fernández y canasta de Adams para acercar al Unicaja hasta el 29 a 22. Los locales buscaban a Todorovic en ataque, mientras que Thompson era una buena opción malagueña.

La cara defensiva del Unicaja era otra y forzaba pérdidas de Morabanc Andorra. Tocaba ahora entonarse en ataque, apareciendo entonces Josh Adams para conseguir un gran triple. La amenaza del americano estaba ahí y lo sabía la defensa andorrana. Se mostraron más agresivos y Adams le sacó una falta a su defensor cuando lanzaba un triple, acción que se tradujo en 3 tiros libres sumados (31-30 m.17). Massenat contestaba con un triple, pero el Unicaja no bajaba la intensidad Guerrero conseguía un gran palmeo, pero los locales volvían a anotar. Suárez con un triple estrechaba la distancia de nuevo a tan sólo 1 punto. No se ponía nervioso el equipo local, con un Massenat que era quien asumía la responsabilidad para mantener arriba a los suyos. La diferencia se quedaba en 40 a 37 camino de los vestuarios.

Se había entonado Josh Adams antes del descanso y el de Arizona con un 2+1 prolongaba su buen momento en el inicio de la segunda parte. El Unicaja conseguía poner tablas en el marcador. Había entonces intercambio de canastas, Hannah anotaba para Andorra, pero Adams seguía en trance para empatar de nuevo. Entonces buscó el equipo local a Musli cerca del aro, que consiguió 4 puntos seguidos y Hannah continuó el parcial con un 2+1 (49-42 m.23). Adams encontró a Guerrero en 2 ocasiones seguidas, pero Morabanc Andorra seguía anotando. La diferencia se mantenía en los 7 puntos, castigado además el equipo malagueño por haber entrado en bonus defensivo por faltas.

Cogió el balón Josh Adams en los siguientes ataques y con 5 puntos seguidos puso al Unicaja 53 a 51. El partido había cogido ritmo, Massenat y Thompson intercambiaban triples, y ante esto, la defensa de los de Casimiro no quería más canastas fáciles. Se mandaba al tiro libre a Sy antes de permitir un mate y el pívot francés fallaba para los locales. El partido seguía en un pañuelo y más que iba a estar tras un tremendo mate de Josh Adams (56-56 m.26). Había tensión, Jelinek machacaba en contraataque, Ibón Navarro protestaba y era penalizado con técnica. Sumaba el Unicaja el tiro libre, pero Hannah con un triple volvía a ampliar la ventaja andorrana. No le coartaba a Suárez la situación, que respondía con otro triple. Pero Hannah, ahora con canasta y adicional, más un triple de Pérez, complicaba de nuevo el panorama para el equipo malagueño (67-60 m.28).

Había tiempo muerto, tras el que Waczynski conseguía un triple que acercaba al Unicaja. Atravesaba el partido momentos de errores en uno y otro sitio, apareciendo Jaime Fernández para poner el marcador 68 a 66 a falta de 20 segundos para el final del tercer cuarto. Hannah con 2 tiros libres dejaba el partido 70 a 66 a falta del último cuarto.

Alberto Díaz abría fuego con un triple y el Unicaja, con Suárez y Thompson en posiciones interiores, se ponía en defensa zonal. Pérez con un tiro desde el poste alto anotaba para los locales, pero Brizuela hacía acto de presencia. Gran penetración y triple del donostiarra que ponía al Unicaja por delante (72-74 m.33). Pérez conseguía un mate en contraataque y Casimiro era sancionado por protestar la falta que le señalaban a Thompson. El técnico del equipo malagueño recibía la técnica y Hannah ponía por delante a los locales de nuevo. Brizuela y Jelinek golpeaban desde el triple, el checo por partida doble para los locales (81-79 m.35).

La tensión del partido se podía cortar con un cuchillo. Brizuela empataba a 81 desde la personal y los nervios se multiplicaban. Tras desaciertos en uno y otro lado, Adams asistía a la esquina, desde donde Alberto Díaz conseguía un triple importantísimo (81-84 m.38). Gerun y Adams eran objeto de falta, pero solo sumaban 1 punto cada uno. Había tiempo muerto con 81 a 86 y poco más de 1 minuto por jugar. Erraban ambos equipos en sus respectivos ataques, siendo Morabanc Andorra el que anotaba a falta de 25 segundos con un palmeo de Pérez (83-86).

Salía el Unicaja de la presión en el siguiente ataque y Alberto Díaz recibía falta cuando restaban 16 segundos. El malagueño no perdonaba desde el tiro libre y daba tranquilidad. Walker recibía falta y volvía a poner la diferencia en 3 puntos, ahora restaban 9 segundos para la bocina final. Paraba el partido Luis Casimiro para sacar esta vez desde media pista. Recibía falta Brizuela y solo corría 1 segundo, pero el vasco no perdonaba ninguno de los tiros libres. Otra vez había 5 puntos de ventaja para los malagueños. El tiempo muerto ahora era de Ibón Navarro. Hannah fallaba el triple y en el rebote Suárez recibía falta. El capitán sellaba la victoria desde la personal, que tras un triple de Hannah sobre la bocina, sería finalmente por 88 a 92.

El base estadounidense Josh Adams, terminó en Andorra con 22 puntos y 22 de valoración, fue el más destacado del Unicaja.