Arriba la segona edició del Branding Day Barcelona

El proper 5 de març, SER Catalunya organitza la segona edició del Branding Day Barcelona, un dels esdeveniments de més renom en l’àmbit del màrqueting, la comunicació i la publicitat.

Es tracta d’una jornada pensada per a empresaris, pimes, responsables de màrqueting i estudiants, que volen formar-se i actualitzar els seus coneixements al voltant del branding. I ho podran fer al costat de reconeguts professionals del món de la publicitat, com el Director creatiu Oriol Villar, que entre altres ha creat campanyes per a Estrella Damm, Casa Tarradellas o Nike; el Senior Vice President d'Ogilvy Spain i CEO d'Ogilvy Barcelona, Jordi Urbea, que exposarà el poder de les dades per a transformar les marques; i el Director creatiu i Socifundador d’Alegre Roca, Toni Segarra, que ens ajudarà a expressar i alliberar el talent.

També hi participaran Agnès Rovira, Group Planning Director de C14 – DDB, per parlar de la cultura creativa com a valor de marca; el Director creatiu d'Odos Visual Merchandising i expert en visual merchandising, Lisardo Mendo, que descobrirà la fórmula del branding en el sector retail; Kirsten Haack, Head of Business a Rosàs, que explicarà com fer una comunicació de marca lliure d’estereotips de gènere; el Chief Marketing Officer de Desigual, Guillem Gallego, que exposarà la transformació de l’estratègia de marca; la referent internacional en màrqueting emocional i storytelling, Èlia Guardiola, que ens donarà les claus per crear l’storytelling de la nostra marca personal i corporativa; i els fundadors de Mazinn, Adrián Ballester i Álvaro Justribó, que ens explicaran com establir ponts entre les marques tradicionals i la generació Z.

La segona edició del Branding Day Barcelona també abordarà qüestions com el branded podcast, amb María Jesús Espinosa de los Monteros, Directora de Podium Podcast i Podium Studios; el naming, amb el fundador i Director creatiu de El Nombre de las Cosas, Fernando Beltrán; i el neurobranding, amb la CEO de The Smart Bubble, Raquel Fructos.

Més informació i ENTRADES a brandingdaybarcelona.cat