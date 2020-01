Igual no teme la ruptura del pacto con Cs

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos (Cs) "está vivo, está respetado y se está trabajando en todos sus puntos" y no teme que se rompa un acuerdo que, ha insistido, "está vigente y en funcionamiento".



Así lo ha subrayado a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones que hizo este martes el concejal de Cs y portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti, quien expresó su "malestar" por la "postura desleal" que, a su juicio, está teniendo el PP respecto al pacto de gobierno.



"No hay ningún bloqueo. Tenemos un documento de pacto de gobierno en el que se está trabajando, hay reuniones periódicas y evidentemente el socio de gobierno es el que tiene la primera información", ha dicho Igual.



Según la alcaldesa, no hay "ninguna deslealtad ni falta de trabajo" en el pacto. Un parte de los puntos que recoge, ha señalado, no dependen del Ayuntamiento pero están "perfectísimamente claros y se está trabajando en ellos" mientras que en los que son de competencia municipal se trabaja "sin ninguna pausa".



Ha subrayado también que no "hay ningún problema ni desafección personal ni profesional" entre ella y Ceruti, con quien mañana mismo tiene previsto asistir a una reunión en Madrid con Red.s sobre el proyecto Smart Citizen.



La alcaldesa, que ha explicado que ayer no habló con Ceruti porque tuvo varios actos y además está preparando la presencia de Santander en Fitur, ha enfatizado que los socios de gobierno hablan habitualmente, y no solo de los diez puntos del pacto.



"Ni yo voy por mi lado, ni Ceruti por el suyo. Somos un equipo de gobierno y creo que todas las personas de Cs y todas las del PP tenemos altura de miras suficiente para que las asperezas no repercutan en algo negativo para los santanderinos", ha afirmado.



Sobre las críticas del portavoz de Cs a los 325 abonos para los toros que se reservan en el pliego de contratación del alquiler de la plaza, según Ceruti para "repartir como la alcaldesa quiera", ha asegurado que no se van a dar más entradas de las que han dado tradicionalmente y que además lo que se hace es una reserva, de la que después se da cuenta al Consejo de Administración y que no implica que se vayan a repartir todas.



Ha explicado que esas entradas de cortesía y protocolo se reparten entre las asociaciones de vecinos, los periodistas que cubren las corridas o los propios concejales, que tienen "la responsabilidad" de ir a la plaza para "poder valorar y opinar".



"Igual se le hacen muchas y lo respeto, pero yo quiero que venga mucha gente a que pueda replicar la feria", ha enfatizado.



Respecto a la eliminación de un tramo del carril bus que recoge el pacto, ha afirmado que "jamás" ha dicho que no se vaya a suprimir y que lo que se ha "determinado en total acuerdo con Cs" es que se va optimizar el tráfico, para lo que se están analizando medidas, y cuando se tenga una solución se comunicará "en el seno del pacto de gobierno para que no haya malentendidos".



También ha hablado de las escolleras de la playa de la Magdalena y ha recordado que hay una moción aprobada y que, una vez que ya hay Gobierno desde este mismo mes, ahora toca pedir una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, como se pedirá también a los ministros de Cultura o de Transportes. "Ahora se llama a absolutamente todos", ha apostillado.



Preguntada por las críticas de Ceruti al contrato para controlar el servicio de recogida de basuras, por el que, según el concejal de Cs se pagan 100.000 euros al año y no se está cumpliendo, ha argumentado que si hay 21 expedientes abiertos a Ascan es porque la empresa que controla "está haciendo su trabajo".



Lo ha señalado antes de destacar que se aportará a Ceruti toda la información sobre ese contrato, que fue adjudicado a la Fundación Torres Quevedo y subrogado hace dos años a Apia XXI cuando esta fundación se extinguió.



Ha recordado además que para pagar a una empresa por su trabajo tiene que aportar unos informes y a los técnicos les corresponde validarlos.