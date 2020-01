Sandroni y el milagro del Yeclano Deportivo

Alejandro Sandroni, entrenador del Yeclano Deportivo, analizaba el duelo de este domingo a las 17.30 horas frente al Algeciras CF donde destaca la exigencia de la cita de este fin de semana entre 'dos buenos equipos'. 'A un partido es complicado todo y este Algeciras tiene buenos jugadores con un cambio de entrenador y todo lo que eso conlleva'.

Cuestionado por si Salva Ballesta va a alterar parte de lo que ha sido la situación de los algeciristas, el preparador señala que sobre todo cambia la mentalidad. 'Se abre un ciclo nuevo emocionalmente en el equipo, como entrenador se meten matices pero se juega con lo emocional del jugador', expresó.

Los murcianos vienen de perder por 2-0 en El Rosal ante el Cádiz, una derrota que no ha sacado los pies del suelo al Yeclano. 'Fueron mejor que nosotros, veníamos más fatigados por jugar tres partidos en una semana pero no son excusas porque sabemos de dónde venimos, lo que somos y la obligación de ganar todos los domingos a nosotros aún no nos tiene que entrar y sí saber que no hicimos las cosas bien en Cádiz', declaró.

'Hay que llegar a 45 puntos' espetaba Sandroni que ve claro que el primer objetivo es la salvación. 'No podemos hacer castillos en el aire, no quitamos ilusión pero siempre hay que conseguir objetivos porque somos un recién ascendido y lo único que tenemos que tratar es de consolidarnos en esta categoría', manifestó el preparador de un invicto en La Constitución que no encaja goles en casa desde el 27 de octubre. 'Queremos seguir siendo fuertes, un equipo complicado para los rivales porque los objetivos pasan por casa'.

Acerca del Algeciras asegura que fue uno de los equipos que más le gustó en la primera vuelta. 'Esta categoría te hace que lo que parezca una cosa a los dos meses es totalmente diferente'. 'En las categorías quién cumple los objetivos es los que saben llevar mejor las crisis, pero le deseo lo mejor al Algeciras porque vi un equipo con una afición entregada y muy buenos jugadores', cerró.