Polémica municipal en Roa por la defensa de la atención sanitaria

Mientras el PSOE acusa al alcalde de haber sido un convidado de piedra en la reunión con responsables de Atención Primaria, el edil popular recuerda que el encuentro fue concertado por él mismo tras varias reuniones previas

La atención sanitaria en Roa ha desencadenado la última polémica política en el ayuntamiento de la villa raudense. Y es que tras la reunión mantenida este pasado miércoles por los responsables de la Gerencia de Atención Primaria con alcaldes y concejales de esta zona de salud, el grupo de ediles del PSOE de Roa han hecho público su descontento con el papel desempeñado por el alcalde popular en este encuentro, lamentando que fuera un “convidado de piedra”. Afirman que David Colinas no intervino en las más de dos horas que duró la reunión, en la que también estuvieron presentes los concejales socialistas raudenses. Por eso piden al alcalde que defienda el derecho a recibir una sanidad pública digna y de calidad de sus vecinos y vecinas anteponiéndolo a los intereses de su partido, el PP, al que achacan los problemas que está ocasionando la Junta de Castilla y León “con una política de recortes y una nefasta gestión de la sanidad pública” en palabras de la portavoz socialista, Carmen Miravalles.

Los socialistas invitan a Colinas a “ejercer como alcalde o dejar paso en favor de alguien que sí defienda a sus vecinos y vecinas”, porque la sanidad de Roa y su entorno “no puede esperar los cuatro años a los que fía la Gerencia el aumento de profesionales médicos”.

El alcalde rechaza estas críticas argumentando que puede demostrar con hechos concretos su preocupación y gestiones a favor de la calidad de la atención sanitaria de la población. David Colinas subraya que la mencionada reunión con responsables de Atención Primaria fue concertada por él mismo tras varias reuniones previas con sus responsables y también con los profesionales del Centro de Salud, de quienes recogió sus necesidades y a quienes transmitió las informaciones recibidas por él, en primera instancia, de la Gerencia de Burgos. “En la última reunión con la Gerencia, tras dos reuniones con los médicos y otras dos en Burgos, decidimos mantener esta reunión, que la propuse yo, con los médicos y los alcaldes de alrededor”.

El alcalde raudense no niega la existencia de problemas, pero confía en los esfuerzos que se están llevando a cabo para solucionarlos. “Hay problemas, sabemos que los hay. Pero hay personas intentando solucionarlos, que para eso están”, asegura. “Todos queremos que esto se mejore, e igual en la sanidad que en otras cosas. Por eso lucho. Y no me pueden achacar lo contrario porque lo puedo demostrar con todas las personas con las que he estado reunido”

El PSOE, insatisfecho con las explicaciones de Atención Primaria

Tampoco se muestra satisfecho en absoluto el grupo municipal socialista de Roa con las explicaciones aportadas por los responsables de la Gerencia de Atención Primaria, a los que acusa de hacer “chantaje” a las plataformas que se movilizan “cívicamente” para denunciar la precariedad en la asistencia sanitaria, entre cuyas muestras destacan las continuas suspensiones de consultas en los pueblos y numerosos problemas en el centro de salud del municipio. Unas movilizaciones que apoya el PSOE raudense porque, en palabras de Miravalles “alejar los servicios de la ciudadanía solo contribuye a agravar el problema de la despoblación”.

Añaden que es “indamisible” la respuesta de los responsables de la Gerencia ante la queja de que en el centro de salud solo hay una pediatra que pasa consulta dos veces por semana. “Restaron importancia a este hecho, afirmando que estos especialistas atienden a los niños sanos y dijeron que para los enfermos ya hay médicos”, aseguran.