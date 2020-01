El trazado del Manzanal sirve para el Corredor Atlántico, pero el PSOE quiere alternativas

El presidente de la Diputación de León y vicesecretario provincial del PSOE, Eduardo Morán, anuncia que su partido ha requerido la construcción de una nueva vía ferroviaria a Renfe en el complicado tramo del Manzanal.

Lo ha indicado en nuestro hoy por hoy Bierzo a tenor de los movimientos que está haciendo "para garantizar que el Bierzo se convierta en el enlace óptimo para el transporte de mercancías del futuro corredor Atlántico". Explica Morán que, aunque Adif considera que tal y como está la vía podría servir para ese cometido mediante una obra de mejora, el PSOE no renuncia a que Renfe haga la inversión necesaria para establecer un nuevo trazado que evite la reducción de la velocidad en la zona de los túneles de Torre del Biezo.

Pero no sólo eso, sino que quieren que el Cylog de Ponferrada sea el amarre a ese corredor a Ponferrada, es decir que se convierta en un apartadero ferroviario que sirva para las operaciones de carga y descarga.

Leitariegos

Sobre la ampliación de la estación de esquí Leitariegos-Valle de Laciana, el presidente de la Diputación confía en que las correcciones que se entregaron a la Junta superen cualquier problema derivado de las alegaciones presentadas por los ecologistas. Espera, por tanto, que no sea una intervención incompatible con el medio ambiente y que los ecologistas, con los que piensa reunirse, sepan también que "El Bierzo, Laciana y la provincia, en general, no está pasando una situación económica que hay que superar y que no está para que se pongan palos en el camino".