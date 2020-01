Tira y afloja por Juan Villar

El Cádiz sigue intentando ampliar su plantilla. La salida de Caye Quintana dejaba a Lozano como único delantero puro a la espera del cierre del mercado. Cervera pidió a Gaspar Panadero y a Aitor Sanz del Tenerife, extremo izquierdo y centrocampista. El primero se marcha a Arabia Saudí mientras que el Tenerife no deja salir a Sanz, clave en el proyecto.

Después de estos dos intentos fallidos el Cádiz sigue buscando un futbolista de banda, rápido que refresque al equipo y de la tan demandada velocidad en los costados que solitica el entrenador. Mientras, y con las negociaciones más atascadas, el club más que Cervera fija el tiro en Juan Villar. Radio Cádiz adelantaba la noticia del ínteres por Villar el pasado lunes. El excadista podría volver a la que fue su casa en Segunda B y donde dio un gran resultado. Villar es un futbolista de banda derecha con gol, y que en los últimos años se ha reconvertido casi en un delantero más.

En principio Osasuna no piensa dejar salir al jugador, salvo compensación económica previa algo a lo que el Cádiz no parece dispuesto. Además, para que Villar salga el cuadro rojillo debe fichar y aún así no será sencillo. Otra opción que también se ha barajado es la de Marc Cardona , pero esta parece aún más complicada.

Cervera sigue pidiendo un extremo izquierdo sobre todas las cosas, el club lo busca , pero mientas, intenta traer a Villar para completar el ataque. Hay que tener en cuenta además que habrá que darle salida a un jugador que podría ser Querol.