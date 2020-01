"Cádiz no puede convertirse en un decorado para el turismo"

Cádiz contará este año con un atractivo añadido para atraer visitantes. La Gran Regata de Veleros del Mundo que la ciudad acogerá en julio. "Será un acontecimiento único y señalado", ha defendido el alcalde de Cádiz, José María González. En su opinión, Cádiz aspira a un gran año turístico por este evento y también por el empuje del carnaval, que permite a la capital gaditana mejorar en el reto de "desestacionalizar" el turismo, más allá del sol y la playa. Pero el alcalde asume este objetivo sin renunciar a la esencia de la ciudad. "Nuestra gente es muy hospitalaria. No podemos morir de éxito y convertirnos en un decorado de lo que fuimos", ha explicado en una entrevista en la SER desde Fitur.

En esa línea, contra la gentrificación, la concejala de Turismo, Montemayor Mures, ha mantenido varias reuniones en la feria madrileña, por ejemplo con el Ayuntamiento de Córdoba. "Creo que podemos crear sinergias con otras ciudades y observar qué están haciendo con sus visitantes. Queremos un Cádiz en el que el turista y el vecino se mezclen y sea difícil decir quién es quién".

Más de 30 cruceros han confirmado ya su asistencia a la gran regata, 11 de ellos de clase A, que vienen desde distintos puntos del mundo. Ecuador, Uruguay, México, Colombia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos o Rusia. Llegarán a puerto en torno a 2.000 tripulantes.

Mures ha destacado que se trata de "una oportunidad única para que tripulantes, navegantes y visitantes conozcan a Cádiz" y que se fomenten "las relaciones interculturales", además de realizar todo un programa de ocio para todas las edades y todas las personas. Actividades inclusivas que se construyen a través de las distintas sinergias que existen en la ciudad".

El Ayuntamiento también ha destacado la oferta cultural en la que este año estará marcada por la celebración del Festival No Sin Música que contará con artistas de la talla de Mando Diao, Viva Suecia, Shinova o Derby Motoretta's Burrito Cachimba. De hecho, el Festival No Sin Música ha estado en la presentación para avanzar las nuevas confirmaciones como es el caso de la banda sueca de indie rock Mando Diao que se ha sumado al cartel ya anunciado con nombre como The Levitans, 091, León Benavente, Miss Cafeína, Annie B Sweet y ALis.