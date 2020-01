La ministra de Asuntos Exteriores visitará Canarias este sábado tras acudir a Rabat

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, estará en Gran Canaria este sábado para trasladar al Ejecutivo canario las conclusiones y posturas adoptadas después de la visita oficial a Rabat que tiene programada mañana.

En este sentido, el presidente Ángel Víctor Torres ha avalado la postura "contundente" del Gobierno central respecto a la decisión unilateral de la Cámara de Representantes de Marruecos por la que se aprueban dos leyes que pueden afectar a las aguas que rodean el Archipiélago y vulnerar la legalidad internacional y resoluciones de Naciones Unidas.

Mediante una declaración institucional, el Consejo de Gobierno de Canarias ha mostrado su rechazo frontal a la determinación y ha exigido al país africano que respecte los derechos e intereses canarios y estatales dentro de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental. "Cualquier decisión de Marruecos debe llevar el visto bueno de España y no lo va a tener si tocan Canarias o no respetan el derecho internacional. No tiene recorrido", ha incidido el presidente.

Asimismo, Torres ha mostrado su pretensión de visitar Marruecos aunque desconoce cuándo lo hará y ha negado que, por el momento, exista una crisis diplomático, por lo que aboga por "agotar las vías de diálogo.