Ilusión a raudales de cara a la segunda vuelta blanquiazul. Este jueves fueron presentadas, de forma oficial, las incorporaciones invernales, así como los nuevos primer y segundo técnico, Francis Díaz y Francis González.

El acto contó con la presencia del presidente de la UDG Tenerife Egatesa Sergio Batista, quien afirmó estar “convencido de que nos darán muchas alegrías. Veo en ellos muchas ganas de hacer algo grande.Ante la plaga de lesiones que sufrimos a principios de temporada, nos vimos obligados a acudir al mercado. Estos fichajes no se han realizado apresuradamente, venimos trabajando en ellos desde hace meses”, explicó el máximo mandatario.

Francis Díaz dejó constancia de lo fácil que resultó llegar a un acuerdo con la entidad. “Cinco minutos de conversación bastaron para aceptar la propuesta. Este salto que doy a nivel personal me llena de orgullo”, adujo. Francis González, por su parte, afirmó estar ilusionado ante este nuevo reto en lo personal. En cuanto a nuestro trabajo como cuerpo técnico tengo que dejar claro que somos ambiciosos y competitivos

Clare Pleuler, de 26 años, es la cara nueva con más experiencia en el fútbol europeo, dado que ya ha formado parte del Spartak Subotica de Serbia y el Sparta Praga de República Checa, equipos con los que disputó varias ediciones de la Champions League.

“Estoy muy contenta de haber firmado por este club. Ya he podido jugar en La Palmera y me ha encantado como me ha recibido la afición”, adujo.

Rafaela Ancheta, por su parte, trabaja para estrenarse en partido oficial. La central brasileña con pasaporte uruguayo procede del Gremio brasileño, conjunto con el que anotó cinco tantos en 28 partidos disputados. “Estoy ansiosa por debutar, trabajo duro para tener mis primeros minutos e intento demostrar mi valía al nuevo entrenador”.

Taylor Porter, Katie Murray, Wilmary Argüelles y Kayla Adamek alternan dinámicas de primer y segundo equipo. En el caso de las segundas en discordia, ya han podido debutar en partido oficial con el filial blanquiazul.