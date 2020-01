Es uno de los jugadores mas importantes en partidos como el de este sábado en el estadio de Gran Canaria. Suso Santana es sinónimo de experiencia y talante en citas ante el eterno rival. El de San Matías ha tomado la palabra este jueves a cuarenta y ocho horas para la cita ante UD Las Palmas para comentar que "los derbis son partidos que quieren jugar todos los jugadores por la intensidad que se puede experimentar en ellos, aunque por encima de todo hay que saber como afrontarlos y vivirlos siendo muy complicado gestionar las emociones", aseveró el blanquiazul.

El capitán del CD Tenerife reconoció que se ha mejorado mucho con la llegada de Rubén Baraja pues "estamos asimilando mucho mejor los conceoptos que el míster inculca a todos nosotros y es algo que se ve reflejado con los resultados que tanta falta nos hacen", apuntó.

Suso reconoce que vive estos partidos de manera muy especial y entiende que sea un referente para la afición rival: "ya me conocen por todos lo que he jugado. Que quiero que ganen?. No puedo decir eso, pero forma parte de los alicientes de un partido como este", sentenció.