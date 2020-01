La Asociación de Joyeros y el Parque Joyero aclaran que no tienen "ninguna vinculación" con Consujoya

La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy y el Parque Joyero han emitido un comunicado conjunto para comunicar que son "entidades independientes que no tienen ninguna vinculación con CONSUJOYA". Una organización de consumidores que se presentó la semana pasada en sociedad y que ha saltado a la actualidad nacional por su denuncia a la firma TOUS ante posibles delitos relacionados con el relleno de parte de sus joyas. Un relleno no metálico con la técnica del 'electroforming' que para esta sociación, es "ilegal", tal y como declaró este miércoles en la Audiencia Nacional (AN) su abogada, Magdalena Entrenas.

Ahora la Audiencia Nacional investiga este caso, que fue derivado desde la Fiscalía de Córdoba, ciudad en la que se presentó la denuncia ante la Guardia Civil.

En este comunicado conjunto, la asociación y el Parque Joyero recuerdan que su finalidad es "la defensa de los intereses generales y comunes de los fabricantes de joyería de Córdoba", muchos de los cuales están en las instalaciones del Parque.

Desde ambas entidades abogan por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de la Ley de Metales Preciosos y expresan su "desacuerdo con que se pretenda vincular a los fabricantes de Córdoba en las actuaciones emprendidas por CONSUJOYA".

Además, muestran su constancia de que TOUS no tiene "nada en contra" de los fabricantes de Córdoba y que desde ambas entidades "no existe animosidad hacia esa firma".

Por último, piden que se respete la presunción de inocencia recogida en la ley "al igual que esta ha sido considerada cuando el investigado ha resultado ser un fabricante del sector joyero".